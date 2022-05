Así sonaba y se veía Verónica Castro en Felicità… dove sei, su telenovela en Italia

Luego que su personaje de Mariana Villarreal en “Los ricos también lloran” la catapultara a ser una estrella internacional, Verónica Castro se convirtió en una actriz muy cotizada no sólo en México y Latinoamérica, sino que su fama llegó a Europa y uno de los países que le abrió sus puertas fue Italia.

Su trabajo en el melodrama de 1979 enamoró al público de varios países y la famosa tuvo ofrecimientos para trabajar en el extranjero, pero ella aceptó sólo propuestas de dos naciones: Argentina e Italia, grabando un total de cinco telenovelas fuera de México, cuatro de ellas en Sudamérica y una más en Europa.

Fue en 1985 cuando Verónica Castro protagonizó “Felicità… dove sei”, que en español se traduce como “Felicidad… ¿dónde estás?”, y así sonaba y se veía la “Chaparrita de oro” en su única telenovela en italiano, la cual fue un remake del melodrama mexicano “Paloma”, protagonizado por Andrés García y Ofelia Medina.

Una mexicana en Italia

Luego de su gran éxito con “Los ricos también lloran”, con el que traspasó fronteras, Verónica Castro hizo un break en su carrera en México para ir a Argentina a grabar telenovelas, dos de las cuales tuvieron gran éxito en Italia y es por ello que los productores de aquel país hicieron todo lo posible por llevar a la estrella internacional a protagonizar un melodrama en territorio europeo.

Con “Cara a cara” y “Yolanda Luján”, la actriz y cantante mexicana había enamorado al público italiano y aceptó gustosa participar en “Felicità… dove sei”, producción en la que compartió créditos con Marco Marelli y Gerardo Amato, y en la que tuvo que aprender italiano pues se rodó completamente en dicho idioma.

¿De qué trata la trama?

En esta telenovela, Verónica Castro interpreta a Karina, una joven humilde que trabaja en un restaurante de comida y que combina esta labor para pagar sus estudios universitarios, pues tiene ganas de salir adelante pese a todas las situaciones que ha vivido en su corta existencia, como el encarcelamiento de su madre por un crimen que no cometió.

Karina está enfocada en sus estudios, en su trabajo y en sacar adelante a su familia, pero su belleza no pasa desapercibida para Raoul, uno de sus compañeros de la universidad que está enamorado de ella pero no logra conquistarla, pues por el momento el amor es algo que ella no está buscando.

Sin embargo, las cosas llegan cuando menos se esperan y Karina conoce a Daniel, un joven de familia adinerada, quien llega un día al restaurante donde ella trabaja, y entre ellos surge un sentimiento que se va haciendo cada día más fuerte, pero no la tendrá fácil pues la madre de este busca una mujer de su misma posición para casarse con su hijo.

Además hay otra cosa que los separaría definitivamente, pues el padre de Daniel fue asesinado por una mujer, y es por ese homicidio es por el que culpan a la madre de Karina, lo que lleva a pensar que este amor es imposible.

La telenovela fue grabada en su totalidad en Milán, Italia, en 1985 y constó de 110 capítulos de media hora. Originalmente llevó el nombre de “La felicidad no se compra” pero posteriormente cambió al definitivo. La historia original es de Marisa Garrido y ha tenido varias adaptaciones a la televisión.

