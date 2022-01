Así será la transición de Carmen Salinas a María Rojo en “Mi Fortuna es Amarte”

Esté viernes, será la última aparición de Carmen Salinas en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, melodrama en el que la fallecida famosa era parte, previo a sufrir un derrame cerebral que posteriormente le arrebató la vida hace casi un mes. El productor de dicho melodrama habló cómo será la la transición de Carmen Salinas a María Rojo; capítulo en el que la productora de Aventurera será homenajeada.

De acuerdo con el productor de Televisa, se hará una recopilación de algunas frases populares de la actriz al final del episodio de hoy, con el objetivo de dejar plasmado su legado. "En el contenido del mismo capítulo se hizo una edición con algunas frases de ella, es una cosa sencilla, pero lo más importante es que quede un registro de su paso por esta historia, después de la última escena viene una edición que hicimos dedicada a ella como tributo, un homenaje, es la última escena que participa", afirmó Díaz en entrevista.

Nicandró aseguró que para que se tuvieron que quitar algunas escenas para que se pudiera hacer la transición de Carmen Salinas a María Rojo. "Se quitaron algunas escenas que no logró hacer, lo hice con el fin de prolongar su permanencia porque si no, hubiera tenido que meter antes a la señora María Rojo (suplente de Salinas) porque no podía poner a una o quitar a otra y luego regresar a la primera, no se puede hacer eso, así que las escenas que no estaban grabadas las eliminé del libreto", agregó.

Lee también: Tras muerte de Octavio Ocaña, Benito Rivers continuará en Vecinos de esta forma

Salinas daba vida a Doña Magos, la abuela de Vicente "Chente" (David Zepeda), Juanga (Ramsés Alemán) y Pepe (Andrés Vázquez); es la matriarca de los hermanos Ramírez. En la historia, Magos le confiesa a Natalia (Susana González) que tiene un tumor y los doctores le dan pocas esperanzas de vida; buscando segundas opciones existe la posibilidad de una operación, misma a la que se niega recibir.

Aunque no quiso revelar el curso de la historia, el productor espera honrar el trabajo hecho junto a la ex diputada. "Una de las cosas que me deja Carmelita es que fue una mujer muy trabajadora, apoyaba siempre a su gente, era una mujer compartida, generosa, me llamó la atención que, cuando vio el primer capítulo, nos mandó un mensaje a todos, a un chat que tenemos donde dijo que la novela estaba hermosa, que no le aflojáramos el paso.

"Ella era como si fuera una lideresa joven promoviendo las redes sociales, la novela, el entusiasmo que tenía no lo tiene ninguno de los jóvenes de la telenovela, así como ese manejo de redes sociales que una persona mayor como que puede llegar a pasar que le dé flojera o algo así, pero ella era muy entusiasta", aseguró.

Lee también: María Chacón, 'la Chofis' de Alegrijes y Rebujos, 18 años después ¡como una Kardashian!

A partir del lunes entrará María Rojo en dicho papel. Evaluando las alternativas, el productor aseguró que mantuvo a Doña Magos viva debido a que Salinas así lo hubiera querido. "Valoré si el personaje tenía cosas importantes por contar o no, pensé que sí, entonces si yo le preguntaba a Carmelita su parecer y qué me hubiera contestado, pensé que me hubiera dicho: 'hijo, haz lo que tengas que hacer'", sostuvo.

Mi Fortuna es Amarte se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, por Las Estrellas. Al término del proyecto, Díaz adelantó que unirá fuerzas con Gerardo Quiroz y producirán una obra de teatro, en la que Susana González y David Zepeda serán los protagonistas; se prevé que recorra México y Estados Unidos.

"Es una idea e historia diferente, es decir, no son los mismos personajes, pero sí queremos que la gente que vio la telenovela y que quiera ver a sus actores de manera presencial, lo pueda hacer. "Abordaremos temas de pareja con cierta gracia, comedia, melodrama, con un sencillo mensaje", aseguró. "Ella (Salinas) era de las que decía que el show tiene que continuar, así que opté por respetar la historia y continuar con el personaje". Nicandro Díaz, productor.

Síguenos en