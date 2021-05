Así se ven ahora las cuatro protagonistas de Muchachitas como tú

Cuatro fueron las actrices que protagonizaron la telenovela "Muchachitas como tú" que fue un remake de "Muchachitas" (1991), ambas producidas por Emilio Larrosa para Televisa; aunque cabe mencionar que el melodrama que triunfó con las participaciones de Kate del Castillo, Cecilia Tijerina, Tiaré Scanda y Emma Laura, tuvo mucho más éxito que la segunda versión con las actuaciones de Ariadne Díaz, Begoña Narváez, Gabriela Carrillo y Gloria Sierra, sus protagonistas, quienes así se ven ahora.

"Muchachitas como tú", también contó con la participación protagónica de Laura León y con las actuaciones antagónicas de Fabián Robles, Silvia Mariscal, Angelique Boyer, Carlos Cámara Jr., Claudia Troyo, Jorge de Silva y Manuela Imaz.

Por otro lado contó también con las actuaciones estelares de Sergio Reynoso, Cecilia Gabriela, Roberto Blandón, Lucero Lander, Arturo Carmona, Marco Méndez, Miguel Ángel Biaggio, Mauricio Barcelata, Dulce/Socorro Bonilla y el primer actor Carlos Bracho.

Ha pasado más de una dédada de aquel remake que sin duda, reunió a un gren elenco tanto juvenil como estelar; sin embargo, en algunas entrevistas Ariadne Díaz, ha dicho que no le gustó tanto que su primer protagónico no haya sido lo que ella esperaba; así lo contó a Teleformula en una entrevista publicada en Instagram en agosto de 2020:

"Yo no me quejo de ningún proyecto, todos han sido increíbles. 'Muchachitas como tú' fue maravilloso porque fue lo primero que hice, un protagónico, estaba con otras tres niñas, que son mis amigas, que habían sido mis compañeras en el CEA... Pero de repente sí se tenía esa expectativa de que la novela iba a pegar más, ¿no?, pues la primera versión fue un hitazo y yo era chiquita y la veía y la repetían y una jugaba de chiquita: 'Quiero ser Leticia, quiero ser Mónica'..."

"Y pensaba: 'Íjole, no puedo creer que vaya a ser parte de una novela que yo vi hace tanto tiempo atrás y jugaba a ser'; y de repente cuando ves que no era como tú creías que iba a ser, es fuerte, pero al mismo tiempo es una escuela, yo creo que Dios nos va poniendo como las piezas indicdas para que aprendas o absorbas lo que tienes que... posteriormente me hice más cautelosa [para elegir proyectos]".

No obstante, Ariadne Díaz, Begoña Narváez, Gabriela Carrillo y Gloria Sierra han continuado con su vida dentro de los melodramas de Televisa y algunos otros proyectos como series o programas unitarios. La vida, ha sorprendido a algunas de ellas de diferentes maneras.

Ariadne Díaz, quien al día de hoy, se ha convertido en madre del pequeño Diego y ha formado una familia con el actor de origen brasileño Marcus Ornellas. A sus 34 años de edad, ha tenido la fortuna de hacer nueve telenovelas, de las cuales, ha protagonizado seis de ellas. En la actualidad, se mantiene muy activa en sus redes sociales, que utiliza para anunciar algunos proyectos o cuestiones personales.

Begoña Narváez también ha participado nueve telenovelas, de las cuales, sólo ha tenido un protagónico, el de "Muchachitas como tú". Actualmente pertenece al elenco de la serie cómica de Televisa "40 y 20" con Jorge 'El Burro' Van Rankin, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez entre otros. En su cuenta oficial de Instagram, se le puede ver disfrutando de la vida y compartiendo cientos de postales.

Por su parte, la actriz Gabriela Carrillo, quien dio vida a Elena Olivares en el melodrama en cuestión, tiene un su haber trece telenovelas, el último proyecto en el el que figuró fue en "La Mexicana y el Güero", compartiendo créditos con Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, entre otros. Su cuenta oficial de Instagram, es testigo de la cientos de aventuras que la actriz de 33 años ha vivido.

Por último, Gloria Sierra encontró el amor en el actor Miguel Ángel Biaggio, con quien compartió créditos en "Muchachitas como tú" y con quien tiene tres hijas. Ha participado en seis telenovelas siendo la primera la producción de Emilio Larrosa el primero y el último,"Te doy la vida" de Lucero Suárez con José Ron y Eva Cedeño en 2020. También ha actuado en programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho". Actualmente tiene 36 años y está muy activa en su cuenta de Instagram.

En diciembre de 2018, las cuatro protagonistas de "Muchachitas como tú", se reunieron para recordar viejos tiempos, y por supuesto, se tomaron la foto del recuerdo; que es la última en la que lucen juntas. Cada una de ellas, compartió a través de su perfil, el momento del reencuentro.