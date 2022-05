Así se veía Verónica Castro cuando fue edecán de En familia con Chabelo

Antes de convertirse en la famosa actriz de telenovelas que conquistó el mundo, Verónica Castro trabajó en la televisión como parte del grupo de edecanes de un popular programa infantil que se transmitía todos los domingos por Televisa.

La “Chaparrita de oro” todavía no llegaba a los 20 años cuando entró a trabajar como edecán en “En familia con Chabelo” y tuvo trato directo con Xavier López, el actor que por décadas ha interpretado el popular personaje infantil y que se mantuvo al aire durante muchos años.

Fue a finales de la década de 1960 y principios de 1970 cuando Verónica Castro trabajó al lado de Chabelo y así lucía en aquel entonces con apenas 18 años, en una fotografía que fue rescatada de redes sociales, donde la ahora famosa actriz hizo sus pininos en la televisión.

Bella desde siempre

Verónica Castro comenzó a trabajar desde muy joven en la televisión y se estima que su llegada a “En familia con Chabelo” se dio a finales de 1968 y se extendió hasta 1974, pues fue el año donde ocurrió un evento que provocó la salida de la actriz del programa.

En aquel entonces, la presentadora de televisión contaba con aproximadamente 18 años mientras que Xavier López tenía cerca de 30, y todos los domingos aparecía a cuadro como edecán, una de las más bellas que tenía el programa de Televisa, enamorando con su carisma al público.

¿Chabelo la insultó?

La “Chaparrita de oro” recuerda muy bien esa etapa y en una entrevista con Pati Chapoy en “Ventaneando” reveló que le tocó vivir en carne propia el mal carácter de Xavier López, cuando le comunicó que se encontraba embarazada de su primer hijo.

La protagonista de “Los ricos también lloran” sostuvo que Chabelo la llamó “p*nd*ja” cuando le dio a conocer su estado, y no se lo dijo con la voz usual de niño que solía hacer el actor, sino con su voz normal, mientras estaban en el camerino y ella le anunció que estaba esperando un bebé. Posteriormente, renunció.

Tras estas declaraciones, el propio Xavier López desmintió que haya insultado a Verónica Castro cuando le anunció su embarazo y dio diversas declaraciones en las que mencionó que jamás se hubiera referido así a alguien, negando lo que la cantante había mencionado.

“No, debe haber un error. Yo no me dirigía así a ninguna mujer ni a ninguna persona… La verdad no me acuerdo (cuando me dijo que estaba embarazada). No recuerdo, pero no creo nunca haberle dicho alguna mala palabra”, mencionó Chabelo. Pero antes de ese incidente, mira cómo se veían ambos hace casi 50 años.

Verónica Castro y Xavier López Chabelo en una transmisión del programa “En familia” a inicios de los setenta. Como ha pasado el tiempo! @CristianCastro @ChapoyPati @callodehacha @mx_df pic.twitter.com/y5ezuPambb — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) April 22, 2018





