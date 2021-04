Así se veía Rafael Amaya en Las vías del amor, una de sus primeras novelas

En 2002 una de las telenovelas que estaba en auge en las pantallas mexicanas era “Las vías del amor”, producción de Emilio Larrosa para Televisa, protagonizada por Aracely Arámbula y Jorge Salinas, y en el reparto estaba el nombre de un joven actor que ya anteriormente había sido reconocido como Mejor revelación masculina en los premios TVyNovelas: Rafael Amaya.

“Las vías del amor” fue uno de los primeros melodramas en los que participó el histrión originario de Hermosillo, Sonora, quien debutó en “La casa en la playa”, y compartió créditos con Cynthia Klitbo, Sergio Goyri y Blanca Guerra.

Desde entonces, Rafael Amaya ya llamaba la atención por su porte y su belleza masculina y no tardó en obtener papeles más relevantes, ya sea como antagonista en “Amar otra vez” y el protagónico en “Las dos caras de Ana”, donde hizo pareja con Ana Layevska.

A casi dos décadas de haber participado en “Las vías del amor”, el actor ha cambiado mucho físicamente y la imagen más reciente que se mantiene en la cabeza de su público es la de su personaje de Aurelio Casillas en “El Señor de los Cielos”, pero pocos recuerdan cómo se veía Rafael Amaya en “Las vías del amor”.

En aquel entonces, Rafael Amaya contaba con 25 años y tenía una imagen juvenil, muy distinta a la que actualmente maneja y todavía contaba con un aire de inocencia, además que su corte de pelo siempre estaba a la moda y con estilo.

El actor interpretó en la telenovela al personaje de Pablo, quien era novio de Perla, una camarera joven y bella, encarnada por Aracely Arámbula. Rafael Amaya era el amor juvenil de la protagonista en la trama y ambos tuvieron una gran química en la pantalla, sin embargo, su participación no fue tan larga pues es asesinado.

Este fue un papel secundario pero el sonorense supo aprovecharlo muy bien para que se le abrieran las puertas de otros proyectos, como ocurrió posteriormente, y el mote de galán comenzó a pesar sobre él.

Después de participar en otros proyectos, y casi una década después de “Las vías del amor”, a Rafael Amaya se le abrió la oportunidad de internacionalizarse cuando protagonizó la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”, donde interpretó el papel que lo lanzó de lleno a la fama: Aurelio Casillas.

El look de Rafael Amaya para este personaje es totalmente diferente a los que se le había visto en sus participaciones en telenovelas, pues con Aurelio Casillas su personalidad adquirió otro tinte y su estilo casi a rape redondeó el look que necesitaba para proyectar la fuerza que necesitaba en la serie, la cual fue tan exitosa que tiene siete temporadas y hay pláticas para una octava, aunque esto último no se ha concretado.