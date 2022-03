Así se ve el Sinba de la novela Mi Fortuna es Amarte sin sus rastas

Uno de los villanos que más ha llamado la atención en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", gracias a su imagen y su forma de actuar, es el tremendo Sinba (Said P) que además adoptó una nueva cabellera para dar ese look de malviviente. Pero así luce sin sus rastas... ¡es otro!

Además de resultar ser un buen actor, Said P no es nuevo en las artes histriónicas, pues desde hace tiempo, se ha dedicado a cantar música urbana y durante el 2020 -en plena pandemia- se dedicó a hacer música y a compartir sus canciones a través de redes sociales.

Pero fue en 2021 que el productor Nicandro Díaz González puso sus ojos en él para interpretar al malvado Néstor 'Sinba' Peña; un gañán que ha vivido toda la vida siendo malo y poniéndose a las órdenes de otros delincuentes de su calaña para hacerles imposible la vida a los demás.

Lee también: Natalia le tiende una trampa a Adrián para ser capturado en Mi Fortuna es Amarte

Al verlo, todo mundo podría pensar que esas rastas que Said P lucía para dar vida a Sinba, podrían naturales; no obstante, el actor luce muy diferente sin ellas y en un reciente vídeo que fue compartido en la cuenta de Instagram de la producción de Nicandro Díaz, se puede escuchar al actor despidiéndose de sus rastas.

"Gracias @saidpoficial por entrar en la piel de #Sinba @mifortunaesamarte #MiFortunaEsAmarte", se lee en la descripción de la publicación, a la que el mismo actor y cantante respondió con un corazón rojo.

Lee también: Hieren a Sinba pero antes le cuenta a Chente todo sobre Olga en Mi Fortuna es Amarte

"Último día de llamado, se acabó, voy a dejar estas rastas hermosas; las voy a extrañar mucho, la verdad. Les mando un beso, gracias por el apoyo, les dice adiós 'el Sinba', ¡¿qué tranza?!".

No obstante, es en su cuenta de Instagram en la que el histrión comparte su 'verdadero yo' y la apariencia que en realidad muestra como cantante de música urbana.

El pasado 4 de diciembre, Said P compartió otro vídeo desde el Departamento de Maquillaje de Televisa San Ángel, donde lo caracterizaban para interpretar a Sinba, en cuya descripción se lee: "Preparando al SINBA #mifortunaesamarte @mifortunaesamarte", mientras apenas lucía la barba y el bigote que usó para su personaje.

Y en una reciente escena que comparte con Michelle González, quien interpreta a Olga, una de las villanas del melodrama, también presumió su intervención: "#Sinba #mifortunaesamarte @mifortunaesamarte

El Sinba".

Ya quedan pocos episodios de "Mi Fortuna es Amarte", pero aún puedes seguir viendo más de este y otros personajes de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!