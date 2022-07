Así se transforma Marjorie de Sousa para dar vida a Cayetana Carrá, su nueva villana

Tras dar a conocer su siguiente proyecto en la televisión, la actriz Marjorie de Sousa no ha dejado de hacer alarde de Cayetana Carrá, su nueva villana en la lista de recordados personajes en su paso por las telenovelas y recientemente, la venezolana demostró cómo es que se transforma en este personaje.

Son varias las pinceladas que ha mostrado Marjorie de Sousa de su villana sexy que le hará la vida imposible a Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras en la nueva serie de Telemundo, "El Conde: Amor y Honor" que está prevista para estrenarse en 2023.

Y en su último post de Instagram, Marjorie de Sousa mostró en un abrir y cerrar de ojos su transformación de ser ella misma, a personificar a Cayetana Carrá luego de aparecer sin gota de maquillaje y con un chongo alto como peinado.

Pues tras aparecer con lentes de aumento y bata de baño roja, la venezolana de 42 años aprovechó la magia de la tecnología y las redes sociales, para mostrar el antes y el después de Cayetana Carrá.

"So nice to meet you [Mucho gusto] #cayetanacarrá. Enamorada de este personaje @telemundo @telemundoseries #ElConde #CayetanaCarrá #telemundoseries #nuevaserie #mds #muypronto #notelapuedesperder #instalook #ootd", se lee al pie del vídeo que compartió la también cantante, el pasado martes.

Además, la rubia venezolana también se dejó ver en camerinos preparándose para salir a escena de esta nueva producción de Telemundo, tras lucir el cabello con tubos para lucirlo ondulado; y su maquillaje, resalta la belleza de la actriz.

Marjorie se encontró con una sorpresa en su camerino tras ver una mascarilla con un detalle que se lee: "CAYETANA, VIVA VENEZUELA" que le sacó hasta las lágrimas, por lo que en sus historias compartió:

"Este detalle fue de una compatriota que está en el equipo, me dio mucha alegría y me encanta encontrarme con los míos... que donde estén, donde trabajen, logren todo lo que desean. Se los deseo con todo mi corazón. Dios me los bendiga... Te amo mi Venezuela".

Así se transforma Marjorie de Sousa para dar vida a Cayetana Carrá, su nueva villana. Foto Historias Instagram Marjorie de Sousa

