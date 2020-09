Así se muestra Fernando Carrillo ante llegada de bebé con joven novia

Tras darse a conocer hace mes y medio que se cancelaría la boda entre el actor Fernando Carrillo y su novia María Gabriel Rodríguez a quien el histrión le lleva nada menos de 30 años de vida, recientemente se destapó la noticia del embarazo de la chica de 24 años de edad quien ya lleva tiempo de relación con Carrillo.

Fue en el programa de espectáculos "Suelta la Sopa" de la cadena Telemundo, que el conductor Jorge Bernal, diera a conocer la exclusiva noticia, aunque dijo que el día de hoy se darían a conocer más detalles, pero por lo pronto adelantó que María Gabriela tiene cuatro meses y medio de gestación.

"¡Fernando Carrillo va a ser papá por segunda a vez! Su joven novia, María Gabriela, tiene cuatro meses y medio de embarazo", dijo emocionado por la exclusiva el presentador, quien podrá platicar al respecto con el actor venezolano este martes, mismo que hablará de su experiencia al estar esperando la llegada de su segundo hijo.

Feliz Fernando Carrillo ante la llegada de su segundo hijo su novia de 24 años. Facebook

Apenas ayer, el actor de 54 años hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que contaba a sus seguidores y público en general, que esta semana quería contar algo muy especial:

"Feliz semana llena de amor bendiciones y emociones. Desde TULUM con todo mi amor, esta semana les quiero contar algo muy especial y además felicitar a Rosana y @spiritumtulum por la colección nueva y por lo que viene. LO MEJOR ESTÁ POR VENIR Lo sabes? Lo sientes? Pawwwwwwwnn!!! Te esperamos. aquí en el mágico TULUM @bufoalvariussanctuary se va#ferreveryoung #love #tulum #amen".

Y en la publicación a la que le dio la exclusiva a "Suelta la Sopa", escribió:

"Nunca dudes que lo mejor de la vida está aquí HOY y por venir. GRACIAS amor de mi vida Mamá GABY my love @mgdecandido por este hermoso y maravilloso regalo de vida. Nunca olviden que, si lo puedes soñar lo puedes lograr y más con las tres (3) D’s : DIOS, Disciplina y Deseo. De acuerdo? Pawwwwwnn! Como crees que llamaremos a este baby? Será niña o niño ? Mañana les diremos. JAMÁS permitan un ápice de odio en sus corazones y recuerden que al odio hay que darle SIEMPRE mucho amor y que IF YOU AINT GOT #haters YOU AINT POPPIN!! #happy #thankful #love #inlove #home #beauty #couples #yes #amor #beach #ferreveryoung #gracias #wife #family #godisgood #baby #friends #amen".

La modelo y actriz Alicia Machado fue la primera en felicitarlo en una de sus publicaciones, quien expresó: “¡Mi querido Fer ya me enteré! ¡Me alegro mucho mucho por ti mil bendiciones que lindo disfruta esta etapa intensamente!”.

La relación sentimental entre la famosa pareja se dio a conocer en enero de este año quienes se conocieron por una amiga en común que los presentó. A los pocos meses, Fernando ya le estaba entregando el anillo de matrimonio a la futura madre de su hijo, aunque después decidieron cancelar dicha unión; sin embargo, hoy se encuentran más felices que nunca por la llegada de su próximo bebé, quien será el primero en común.

