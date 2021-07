Así se despidió Carmen Villalobos de la telenovela Café con aroma de mujer

Tras ocho meses de grabaciones, el remake de la telenovela “Café con aroma de mujer” culminó su etapa de rodaje y Carmen Villalobos, muy emocionada, se despidió de sus compañeros en sus redes sociales, diciéndole adiós a la primera villana de su trayectoria: la manipuladora Lucía Sanclemente.



Con una serie de fotografías, la protagonista de la serie de Telemundo “Sin senos no hay paraíso” se despidió de “Café con aroma de mujer” tras pasar más de medio año en los sets de grabación y en las locaciones en las que se rodó este melodrama, el cual se transmite de manera simultánea por canal RCN, en Colombia, y en la señal internacional de Telemundo.

Carmen Villalobos compartió unas imágenes en su cuenta oficial de Instagram y en una de ellas aparece con William Levy, quien le dio vida al protagonista Sebastián Vallejo, el cual era pareja de Lucía San Clemente en la telenovela hasta que conoció a la “Gaviota“, interpretada por Laura Londoño.

La actriz originaria de Barranquilla desnudó su alma ante sus más de 17 millones de seguidores en la red social de la camarita para expresar su sentir sobre el fin de las grabaciones de “Café con aroma de mujer” y lo que le dejó la villana Lucía Sanclemente a su vida y a su carrera artística.

Es la primera imagen que se observa en el perfil de Carmen Villalobos, la histrionisa posa al lado de William Levy, en la segunda está acompañada por Luces Velásquez, famosa por su participación en “Yo soy Betty, la fea“, y en la tercera está al lado del actor Marcelo dos Santos; a todos ellos les dedicó un mensaje.

“FINAL, FINAL, NO VA MÁS. ¡¡Bye bye Lucia!!! ¡¡Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel! ¿¿¿Saben que reconfirmé con Lucía??? Que si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. ¡No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más! ESO JAMASSSSS (sic)”, escribió Carmen Villalobos en el post.

“Gracias a estos 3 grandes seres humanos con quien mi personaje tuvo tanta relación y con los que hice mi última escena. Aprendí mucho de ustedes ¡y lo mejor es que me los llevo en mi corazón! @willevy Me llevo tu sabrosura y buena onda, ¡ojalá el destino nos siga reuniendo! @lucesvel Gracias por ser tan increíble en el set, ¡qué afortunada fui al haber tenido una primera actriz como tú a mi lado! @real2santos gracias por ser el peor papá del mundo. ¡Mentira! Tremendo actor que eres, gracias por tu profesionalismo”, agregó la actriz en su post.



“Gracias a todo el elenco, a mis directores, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción de @cafeconaroma. Gracias al @canalrcn y a @telemundo por llevar a la televisión esta historia tan maravillosa que me permitió mostrar otra faceta en mi carrera... mi primer antagónico. Al público gracias, los adoro con todo mi corazón y esperen más de #luciasanclemente que esto hasta ahora se está poniendo candela. LOS AMOOOOOO”, finalizó Carmen Villalobos.

Aunque las grabaciones de la telenovela hayan llegado a su fin, las transmisiones de los capítulos continuarán todavía por Telemundo pues los tiempos de los rodajes y los capítulos son distintos, por lo que, como adelantó la colombiana, aún hay Lucía Sanclemente para rato.

