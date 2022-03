Así se despidió Alejandra Robles Gil de Ángela, su primer protagónico en telenovelas

Tras 5 meses de transmisiones, “Contigo sí” llegó a su fin y para Alejandra Robles Gil este proyecto significó su primer protagónico en telenovelas, por lo que dedicó una emotiva despedida para Ángela y para el resto del elenco que forma parte de esta producción dirigida por Ignacio Sada para Televisa.

La actriz de televisión ya había dirigido algunas palabras para su protagonista hace algunas semanas luego de finalizar las grabaciones, pero este fin de semana se despidió de manera muy emotiva del equipo de trabajo y del elenco que conformó “Contigo sí”, agradeciendo también a Brandon Peniche y Danilo Carrera, quienes fueron sus galanes en esta ficción.

El melodrama fue una adaptación de “Viviana”, historia de la década de los setentas, y se convirtió en una de las producciones más largas de Televisa en los últimos años pues constó de 120 capítulos que se le fueron como agua a Alejandra Robles Gil, que así se despidió de Ángela, su primer protagónico en telenovelas.

Tras el final de de “Contigo sí”, la actriz mexicana se pronunció en su perfil de Instagram compartiendo una fotografía en la que posa con Brandon Peniche y corresponde a la boda ficticia que tuvieron en la historia, ella luciendo un vestido de novia de encaje y pedrería y él con una camisa blanca y pantalón beige, en la iglesia.

“Y así termina este proyecto tan lindo, de personajes llenos de amor, de buenas intenciones y lucha por sus sueños. Gracias @jovenignacito por esta oportunidad, por un equipo tan amoroso y hacer esto posible”, comentó la histrionisa en su publicación, para posteriormente agradecer al equipo.

“Gracias a todo el elenco y equipo involucrado (no me quiero saltar a nadie) hicieron de este el mejor proyecto de mi carrera, ¡nunca los olvidaré! Gracias por tanto apoyo y amor a todos ustedes por este proyecto hecho con amor. Y a mis cómplices de todo @penichebrandon @danilocarrerah ¡los llevo en mi corazón! #Angelardo #ContigoSí”, agregó Alejandra Robles Gil.

Pero antes, la actriz había agradecido y se había despedido de Ángela Gutiérrez, personaje que significó su primer protagónico en telenovelas y el cual trató de aprovechar al máximo para obtener una oportunidad de este tipo en una próxima producción, demostrando que tiene madera para encabezar elencos.

“Me despido de Ángela dándole el amor que se merece y me llevo a mi vida muchos aprendizajes de ella. Esta semana para mí fue muy difícil, nostálgica, ¡lo cual es muy lindo porque significa que la pasé increíble! ¡Primeramente, agradezco a @jovenignacito por haberme escogido para un personaje tan bonito y complejo! Mis compañeros adorados con quienes más he compartido @penichebrandon, en serio que no puedo estar más agradecida por tanta generosidad y talento, eres el mejor compañero del mundo mundial”, mencionó Alejandra Robles Gil, desatando cientos de reacciones de sus seguidores.

“De verdad que los amé”, “Hermosa, te amamos, felicidades por otro proyecto más en tu vida, vamos a extrañar a Ángela, que sigan los éxitos“, “Gracias por tanto #Angelardo”, “Mi Ángela hermosa, una estupenda actriz, un gran elenco, ¡los vamos a extrañar!“, “Gracias por regalarnos a Angela y darnos un gran mensaje, y gracias por Ángel ardo, que será inolvidable“, “Enamorada de toda la novela“, “Ale, los extrañaremos, qué hermoso final, me sacaron las lágrimas”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

