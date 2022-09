Así lucirán Karyme Lozano y Arturo Peniche, la pareja madura de Mi Secreto

Una nueva telenovela está a punto de llegar a la pantalla chica en México, se trata de "Mi Secreto" que tendrá como protagonistas juveniles a Diego Klein, Macarena García, Isidora Vives y Andrés Baida, pero una nueva pareja madura, la integrada por Karyme Lozano y Arturo Peniche, están más que puestos para brillar en el televisor y así lucen juntos -por primera vez- en esta nueva producción.

Carlos Moreno Laguillo es el productor responsable de llevar a la televisión esta historia, luego de su exitoso melodrama "Fuego Ardiente" (2021). "Mi Secreto" es un remake de "Ha Llegado una Intrusa" (1974) de la escritora Marissa Garrido (QEPD) y que en un primer momento vislumbró como "La Impostora".

Y fue la propia actriz Karyme Lozano, quien compartió en su cuenta de Instagram, una foto con Arturo Peniche quienes por primera vez serán pareja en la ficción, después de muchos años haciendo melodramas. Y este 2022, serán una pareja madura que tendrán que lidiar con las problemáticas que viven los personajes juveniles de la historia

"Feliz inicio de semana amigos, aquí con mi galán de @misecretotv mi querido @arturopenicheof #karymelozano #arturopeniche #misecretotv #televisanovelas #canaldelasestrellas", escribió Karyme Lozano en su cuenta de Instagram, tras promocionar la telenovela con la que marca su regreso a Televisa después de un largo descanso de ocho años.

Por su parte, la cuenta de Instagram de "Mi Secreto", ha hecho una sinopsis de algunos de los personajes y en lo que respecta a los roles de Karyme Lozano y Arturo Peniche, así detallan a los personajes. Por su parte, la protagonista de melodramas como "Quiero Amarte" (2013-2014), dará vida a Daniela de personalidad fuerte y empática, de quien se revela que "a pesar de haber estado muchos años en coma, regresará a la vida con muchas ganas de vivirla".

Descripción a la que la actriz de 44 años respondió emocionada en su momento cuando su personaje fue presentado: "Es un honor estar en esta maravillosa producción de @cmlaguillo gran reparto, historia, crew, dirección, toda la gente que crea la magia desde detrás de cámaras! gracias por su talento y profesionalismo!".

Arturo Peniche, quien lleva en su haber más de 50 melodramas, se meterá en la piel de Ernesto, un hombre muy paciente, muy paternal y pacífico, pero si lo buscan, lo encuentran. "Él es Ernesto, maestro y amigo de Mateo que ayudará a los Ugarte a sacar adelante el rancho Moncada. Él también guardará secretos ¿Quieres conocerlos?", se lee al pie de la foto de su personaje.

Pese a que Peniche tiene en su haber 51 melodramas que ha protagonizado, antagonizado y ha interpretado a un personaje secundario o al galán de la telenovela, no le ha tocado coincidir en los foros de televisión en un mismo proyecto con Karyme Lozano, quien además, tras su éxito en pantalla en varias telenovelas (doce en total), decidió hacer una pausa en su carrera artística.

Otros actores que se han unido a la pareja protagónica madura, son Eric del Castillo y la primera actriz Alma Delfina, ambos en su gran regreso a Televisa, Eduardo Palacios, Laura Vignatti, Ana Paula Martínez, Rocío Reyna, Luis Fernando Peña Fernando Ciangherotti y Claudia Ramírez, entre otros.

