Así lucirá Leonardo Daniel como patriarca en La Herencia, Un Legado de Amor

Tras darse a conocer la participación del actor Leonardo Daniel en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", que está próxima a entrar al aire en la pantalla chica de Televisa, la imagen que utilizará será muy distinta a la que ha utilizado para anteriores personajes que ha encarnado en las telenovelas, y ya han salido a la luz las primeras imágenes de cómo se verá.

Leonardo Daniel dará vida a Severiano del Monte y será el patriarca de cinco herederos que pondrán a babear a más de una chica frente al televisor; se trata de Juan Pablo Gil, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao, y los que en más problemas darán a lo largo del melodrama que son Daniel Elbittar y Matías Novoa, quienes se disputarán el amor de una guapa mujer.

No obstante, Don Severiano del Monte tendrá que lidiar con los cinco herederos, debido a que sus decisiones respecto a su herencia podrían no gustarles, y como patriarca en "La Herencia, Un Legado de Amor" -producción de Roy Rojas y Juan Osorio-, tendrá un gran reto.

Y aunque su participación será muy importante y determinante para que se desarrolle el resto de la historia, todo parece ser que sólo hará una participación especial, pues, ya se ha ventilado que sólo figurará al principio de la historia.

Pero fue el propio actor que utilizó su cuenta de Instagram para presentar a su personaje que hará este 2022 en "La Herencia, Un Legado de Amor", en cuya descripción se lee: "Severiano del Monte"; al pie de una postal en la que se le ve luciendo un traje negro y corbata negra con lunares blancos y camisa blanca, pero, siempre con el sombrero de ala ancha hacia arriba.

Y sus seguidores no han dejado de echarle flores: "Muy guapo… Estoy viendo la repetición de Cañaveral de Pasiones y… ¡qué actor! Guapísimo", o "Que guapo y primerísimo actor", "Very handsome" (Muy guapo), "Tan guapo como siempre", "Qué elegancia!!!!", "Sigues siendo el Rey! Abrazos! Pic espectacular!", son otros más de los mensajes que ha recibido luego de su publicación".

Y todo indica que con su imagen ha convencido a sus seguidores, pues no hay ninguno que se exprese mal. "Excelente actor, bendiciones", "Éxito!", "¿Qué papel harás en esta telenovela?", "Señorón... muy buen actor" o "Que guapo" son otros más de los comentarios.

En tanto, el periodista Chema Cortés, ha compartido a través de su cuenta de Instagram, el primer tráiler de esta historia de corte campirano que se lee: "Primer promocional de #LaHerencia: un legado de amor. Fecha oficial de estreno: 28 de marzo, 8:30p.m., por #LasEstrellas. ¿Qué les parece este promo?

@laherencia_tv @juanosorio.oficial @roy.rojasv".

Lo que indica que la telenovela ya está a justo un mes de estrenarse en el horario estelar del Canal de las Estrellas y estará llegando a la pantalla chica de Televisa después de la bioserie de Don Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!