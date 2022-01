Así lucirá Altair Jarabo con su nuevo look en Corazón Guerrero

Tras dos años de ausencia de la pantalla chica y luego de contraer matrimonio, Altair Jarabo regresa a las telenovelas este 2022 en “Corazón guerrero” y tan emocionada está por este retorno que presumió su nuevo look para esta nueva historia.

En redes sociales, Altair Jarabo dio a conocer su cambio de look para “Corazón guerrero”, nueva producción de Salvador Mejía para Televisa, que iniciará grabaciones este mes, donde encarnará a una villana, uno de los roles que mejor le va en la televisión.

Luego de pasar unas vacaciones de fin de año con su esposo, la actriz se reincorporó al trabajo e inmediatamente acudió a Televisa, donde los estilistas se encargaron de darle un nuevo look para la telenovela y así lucirá en “Corazón Guerrero”.

Lee también: Brandon Peniche se casa sin amor en Contigo sí y Ángela no puede evitarlo

En sus historias de Instagram, Altair Jarabo reveló este viernes por la mañana su cambio de look, casi al mismo tiempo que lo hizo la revista People en Español, a la que la que le concedió una entrevista para hablar de su nuevo proyecto y de su nueva imagen, acabando con cualquier rumor de retiro tras casarse.

“No puedo avanzar mucho, más que el hecho de que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad… Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso”, dijo la actriz mexicana a la publicación.

Lee también: Altair Jarabo se perfila para ser la villana de la telenovela Corazón guerrero

“Hoy es día de cambio de look. ¿Por diversión? Nooooo. ¿Por trabajo? Síiiiii. Es oficialmente mi primer día como parte de la producción de Salvador Mejía, así que hoy es un día importante de cambio de look. Siempre me dan nervios, pero yo creo que va a quedar muy bonito”, compartió Altair Jarabo a People en Español.

Por otra parte, en sus historias de Instagram, la actriz reveló su nuevo look mostrando unas imágenes de cómo se ve ahora, lista para ser la villana de “Corazón Guerrero”; de igual forma, compartió una publicación en la que menciona que volvió a ser pelirroja.

“Año Nuevo, proyecto nuevo, melena nueva…”, fue lo que escribió Altair Jarabo junto con la imagen, levantando revuelo entre sus admiradores, que ya quieren verla de nuevo en la televisión luego que su última aparición fue en “Vencer el desamor”, al lado de David Zepeda, en 2020.

Altair Jarabo presumió su nuevo look para la telenovela "Corazón Guerrero". ¿Te gusta?. Foto Instagram Altair Jarabo

“Siempre bella”, “Guapa”, “Te quedó hermoso”, “Te amo, Altair, por ti le sigo echando ganas a la uni”, “La mejor, Altair Jarabo, excelente actriz”, “Bellísima, con toda la fuerza del mundo para este 2022, éxitos, buenas vibras”, “Amo tu nuevo look”, “¡Me urge saber más sobre tu personaje!”, “Eres una buena actriz yo pienso que ya mereces un protagónico”, “Cuando te multen por exceso de belleza, yo pagaré la fianza, tan linda muñeca”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Síguenos en