Así lució Regina en sus quince, hija de Natalia, en Mi Fortuna es Amarte

La hija menor de Natalia Robles y Adrián Cantú (Susana González y Sergio Sendel), vivió a lo grande su fiesta de VX Años en el capítulo número 75 de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte"; aunque con algunos imprevistos; y así fue como lució la hermosa Regina (Daniela Martínez) tras llegar a la edad de las ilusiones.

La sencillez no está peleada con las ilusiones de una fiesta de quince años, por eso, Natalia hizo lo que estuvo a su alcance para festejar a su hija Regina como se debe, muy a pesar de todos los contratiempos que se podrían haber presentado, pues hasta Adrián -el villano de la historia- estuvo como invitado como papá de la quinceañera en la mesa de honor.

Entre tanto, la menor de los Cantú Robles, ha tenido que lidiar con el asunto de la diferencia de clases, por ello, casi vio el momento en el que su novio José José o Pepe Pepe (Andrés Vázquez) y su nuevo amigo Lorenzo (Luis Arturo) se agarraron a golpes y todo por culpa de Juan Gabriel (Ramsés Alemán), quien encerró al chico en una habitación con tal de que su hermano menor pudiera conquistar a Regina libremente al termina de bailar el tradicional vals.

Lee también: Elenco de Mi Fortuna es Amarte termina grabaciones, así lucen los protagonistas

Y no sería la primera vez que estos chicos se agarraran a golpes por ella, pues por su parte Pepe Pepe la quiere bien, además de que ya tiene tiempo conociéndola, mientras que Lorenzo, acaba de llegar a la vida de ambos y quiere actuar como si él se mereciera más el amor de Regina, que el propio hermano de Vicente (David Zepeda), quien ha estado con ella en las buenas y en las malas.

Mientras tanto, Regina lució hermosa con un vestido color lavanda diseñado con un corsé de pedrería que quedó ajustado a su cuerpo, así como un faldón de olanes hechos de organza que le dieron mucho volumen al vestido, como normalmente son los vestidos de quinceañera.

Lee también: Natalia encuentra a Chente con Olga y Benja enfurece en Mi Fortuna es Amarte

Además, Regis -como le dicen algunos de los personajes-, lució una exquisita tiara de pedrería y por primera vez se quitó los brochecitos que utiliza a lo largo de su cabellera pelirroja que ahora lució ondulada; lo que la hizo verse diferente y muy bonita.

Regina disfrutó de su fiesta con sus chambelanes de honor y todos los invitados del barrio donde viven, pues a sus 15 años, es una adolescente mucho más madura que su hermana Andrea (Fernanda Urdapilleta), o que el propio Juan Gabriel, quien todavía no puede sentar cabeza; pues a decir verdad, Regina es una niña muy madura para su edad.

Lo mejor de todo, antes de que Lorenzo se hiciera la víctima y pusiera a dudar a Regina sobre el amor que le tiene a Pepe Pepe, ella pudo vivir su amor a plenitud tras cerrar el vals con un beso del mejor de los Ramírez Pérez.

Pero el mal siempre quiere opacar sobre el bien, por eso, la fiesta de quince años no pudo ser tan perfecta. Para saber qué más sucederá en "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!