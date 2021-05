Así lucían Victoria Ruffo y Saúl Lisazo hace 23 años en Vivo por Elena

En 1998 Victoria Ruffo y Saúl Lisazo protagonizaron el melodrama “Vivo por Elena“, producido por Juan Osorio para Televisa, el cual conquistó la audiencia por la historia que presentó, en la que ambos personajes principales se habían jurado no darse una nueva oportunidad en el amor tras sufrir sendas decepciones.

En aquel momento, la actriz contaba con 36 años de edad mientras que el actor tenía 42, por lo que había una gran química en la pantalla chica que se transmitía al público y que hizo que “Vivo por Elena” se posicionara como una de las telenovelas más exitosas de la época, hace ya 23 años.

Ahora, Victoria Ruffo sigue estando vigente en el gusto del público con diversos proyectos y quizá pocos recuerden que así lucían ambas estrellas en “Vivo por Elena”, cuando hicieron la pareja perfecta en este melodrama, qué también contó con las participaciones de Ana Patricia Rojo, Sebastián Ligarde, Sergio corona y Leonorilda Ochoa.

Fue la protagonista de “Corona de lágrimas” quien recordó su papel en la telenovela de 1998 al lado del galán argentino. La actriz compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la que posa con Saúl Lisazo y removió las memorias de sus fans, quienes se manifestaron mediante comentarios en la red social de la camarita.

En la fotografía aparece una joven Victoria Ruffo vestida de negro al lado de Saúl Lisazo, quien utiliza un traje oscuro camisa blanca y corbata morada. “¡Vivo por Elena! Galán de galanes“, escribió la ex de Eugenio Derbez junto con la publicación y etiquetó al actor.

Los seguidores de la actriz comentaron el post y recordaron la telenovela, incluso algunos confesaron estarla viendo de nuevo dado que la historia los atrapó desde un principio pues en ella se cuentan las vidas de Elena y Juan Alberto, quienes son dos personajes con posiciones totalmente diferentes cuyos mundos chocan en algún momento y su juramento de no enamorarse otra vez se ve comprometido.

“Esta telenovela estoy viendo ahora“, “Amé esa telenovela, un amor enorme por Victoria Ruffo, la mejor actriz del mundo“, “¡Qué bella novela! La pasan aquí en Estados Unidos“, “Hermosa pareja“, “Qué linda pareja, y usted señora Victoria Ruffo como todo una reina, la mega amo“, “No he visto esta telenovela pero me hubiera gustado verla“, “Reina, te extraño mucho en telenovelas”, son algunos de los comentarios que dejaron los fans de la histrionisa en la publicación.

“Vivo por Elena” es una de las muchas telenovelas que ha realizado Victoria Ruffo a lo largo de su carrera artística en lo sets. Entre los melodramas en los que ha participado se encuentran “Victoria“, “Simplemente María“, “Pobre niña rica“, “La madrastra“, “Triunfo del amor“ y “La malquerida“.

La actriz, que no participa en un melodrama desde 2019 cuando trabajó en “Cita a ciegas“, en días recientes fue tendencia en redes debido a unas declaraciones de Eugenio Derbez en la serie “De viaje con los Derbez“, en el que participa el hijo de ambos, José Eduardo Derbez. Victoria Ruffo ya aclaró que no tiene relación con el comediante por lo que sus palabras no la sorprenden.