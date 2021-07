Así lucían Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Bajo las riendas del amor, cuando se enamoraron

A cuatro años de su divorcio, ya casi nadie recuerda cómo fue que Geraldine Bazán y Gabriel Soto sintieron el flechazo de Cupido alguna vez y decidieron probar juntos como pareja, formando una familia con dos hijas y convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas del medio del espectáculo… o eso se creía en aquel entonces, cuando recién se enamoraron.

Todo ocurrió en 2007 cuando Gabriel Soto protagonizaba la telenovela “Bajo las riendas del amor”, producida por Ignacio Sada Madero para Televisa, al lado de Adriana Fonseca. Geraldine Bazán también formó parte del elenco y ahí surgió todo, pues fue precisamente en los foros de grabación donde se conocieron.

Hace ya 14 años de aquel momento cuando se enamoraron y así lucían Geraldine Bazán y Gabriel Soto en ese entonces, dando inicio a una historia de amor que terminó en 2017 con la separación de la pareja en medio de rumores de infidelidad del actor y de una tercera en discordia: Irina Baeva.

Lee también: Las fogosas escenas entre Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina en La Desalmada

En “Bajo las riendas del amor”, Gabriel Soto interpretaba al galán Juan José Álvarez, quien enamora de Montserrat, en carnada por Adriana Fonseca, pero para poder cristalizar su relación deben superar las intrigas de Ingrid (Adamari López), quien lucha por quedarse con el amor del protagonista.

En la misma historia, Geraldine Bazán daba vida a Verónica Orozco, una joven caprichosa que tiene un papel menor en la trama, por lo que en realidad no compartía escenas románticas con Gabriel Soto, pero no impidió que el histrión fuera flechado por la belleza de la actriz de “Como en el cine”, y así lucían ambos en aquella telenovela.

Fue justo unos meses antes que confirmaran su divorcio que Geraldine Bazán había concedido una entrevista al programa “Suelta la sopa”, donde habló sobre cómo conoció al actor y cómo fue que comenzaron a salir, recordando que fue cuando ambos trabajaban en “Bajo las riendas del amor” en 2007.

“En el primer encuentro con todo el cast nos presentan, yo voy llegando y me lo topo de frente y yo digo ‘Hola, ¿cómo están?’ y él me dice ‘ya nos conocíamos’. Obvio no, no nos conocíamos. Me acuerdo que fue justo un 3 de febrero, de un Super Bowl, no sé cómo, consigue mi teléfono y de repente recibo una llamada de un número que no conocía y me dice ‘Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriel… Gabriel Soto, tu compañero. Vamos a ver el Super Bowl todos juntos”, contó la actriz.

Lee también: Alexis Ayala estaría estrenando romance con actriz de Si nos dejan

Admitió que el actor le gustaba pues es “un hombre muy guapo”: “Yo era una chavita, yo tenía 21, 22 años, y él ya era Gabriel Soto y era un chavo más grande, y pues ya fuimos, ni me preguntes quién estaba en ese juego ese año, ni quién ganó, por supuesto que no vimos nada del Super Bowl, nos hicimos muy buenos amigos nos llevábamos muy bien”.

Ahí se dio el flechazo pero no empezaron a andar desde ese momento, pues hasta cuando terminaron las grabaciones de “Bajo las riendas del amor” que Geraldine Bazán viajó a Colombia para trabajar en otra telenovela y él la siguió hasta allá, “fue ahí donde nos hicimos novios un 5 de diciembre”, dijo la actriz sobre su historia de amor, la cual ahora ya sólo es un recuerdo pues ambos rehacen su vida con nuevos amores, aunque sus hijas los unirán por siempre.

Síguenos en