Así lucían Daniela Castro y Juan Soler en Cañaveral de Pasiones hace 25 años

Han pasado 25 años del estreno de la producción que se ha coronado como un clásico de las telenovelas, "Cañaveral de Pasiones", y así lucían Así lucían Daniela Castro y Juan Soler hace 25 años, cuando se cotizaban como uno de los grandes actores de la época.

Bajo la producción de la finada actriz Christian Bach y Humberto Zurita, fue que Daniela Castro y Juan Soler sacaron chispas de la pantalla chica de Televisa cuando dieron vida Julia Santos Faberman y Pablo Montero Rosales, hijos de dos familias que no se podían ver ni en pintura.

Lo que enamoraba a los televidentes es que además de que el tormentoso pasado de sus familias los separaba y no podían amarse libremente, también lo generaba su compromiso con Gina Elizondo (Marisol Santacruz), un chica que conoció en la Ciudad de México y con la que regresó para anunciar su compromiso matrimonial a su familia.

No obstante, una vez en su tierra, Pablo Montero vuelve a reencontrarse con sus raíces y a recordar todo lo vivido en su infancia y al ver que Julia se ha convertido en una hermosa mujer, pone en duda su relación con Gina y es ahí, el momento en el que incluso, pasa por encima de su pasado más próximo y obedece a sus verdaderos sentimientos.

Pero ambos son descubiertos y tras ser vista Julia como una cualquiera debido a los errores que su madre Margarita Faberman de Santos (Felicia Mercado) cometió en el pasado y su tía Dinorah Faberman de Santos (Azela Robinson) se ha dedicado a compararla y a desprestigiarla, las cosas se complican entre ellos.

En su fiesta de bienvenida al pueblo organizada por su madre Josefina Rosales vda. de Montero (Angélica Aragón), Pablo empieza a descubrir que siente algo por Julia Santos, por lo que la reta en una charla romántica a pedirle lo que quiera pese a que él es un hombre comprometido.

Pues toda nerviosa, Julia es encontrada por Pablo en los establos y él le pregunta que por qué se alejó de a celebración, a lo que Julia responde que es porque está cansada. Entre el cruce de palabras, el personaje de Juan Soler se admira porque todavía trae puesto un amuleto que de niños juraron que jamás se desharían de él, antes de que una malvada tía lo alejara de ella llevándoselo a vivir a la Ciudad de México.

Julia, el personaje magistralmente interpretado por Daniela Castro, le dice que claro que lo usa, pues es uno de sus más grandes recuerdos de su infancia; incluso lo desafía y le apuesta a que él ya no lo trae, y llevados por la pasión, él le pregunta que si lo trae, estaría dispuesta a pedirle lo que él quisiera y ella sin pensarlo le dice que sí.

Acto seguido, lo saca de su bolsillo del pantalón y julia, estremecida por tenerlo en frente más que asombrada por ver el amuleto, se deja llevar por el momento de la inevitable pasión que renace entre ella y Pablo.

La producción que albergó grandes actores como César Évora, Francisco Gattorno, Leonardo Daniel, además de Angélica Aragón, Azela Robinson, entre otros, ha dejado una gran huella entre los televidentes y así fue la escena del primer beso (prohibido) entre Julia Santos y Pablo Montero hace 25 años.

Diana Palacios Periodista

