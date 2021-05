Así lucía Sara Maldonado en su primera telenovela El juego de la vida

En 2001, Sara Maldonado debutó en la pantalla chica con su primera telenovela “El juego de la vida”, producida por Roberto Gómez Fernández para Televisa y que manejaba una temática de futbol femenil, con elenco joven conformado además por Ana Layevska, Margarita Magaña, Jaqueline García y Valentino Lanús.

Han pasado dos décadas y la actriz veracruzana aún recuerda con mucho cariño el papel que le abrió las puertas de la fama en los melodramas, pues su personaje de Lorena Álvarez significó su primer protagónico en la televisión.

Desde entonces, Sara Maldonado ha trabajado en diversos proyectos y ha construido una exitosa carrera en el medio del espectáculo y hoy, con 41 años de edad, la histrionisa sigue siendo una de las más bellas y talentosas, algo que siempre fue pues así lucía en “El juego de la vida”.

Fue la propia actriz quien compartió en su cuenta oficial de Instagram un recuerdo de cuando debutó en telenovelas en la producción de Roberto Gómez Fernandez. Ella fue una de las elegidas para conformar el reparto juvenil del melodrama, que contaba la historia de un grupo de amigas que conforman un equipo de futbol femenil para competir en un torneo.

La trama giraba en torno a Lorena Álvarez (Sara Maldonado), estudiante de preparatoria a quien su novio dejó por Tania, una chica que la odiaba y buscaba hacerle la vida imposible. Cuando Lorena conoce a Juan Carlos (Valentino Lanús) y se enamoran, Tania nuevamente quiere meterse, pero esta vez el amor, y el futbol, triunfarán.

La temática, un tanto distinta a lo que se había visto antes, atrajo a un público juvenil y le valió fama a Sara Maldonado, que lucía muy inocente y tierna en la telenovela, con el cabello a media espalda y casi sin maquillaje, luciendo su belleza natural que impactó al público.

“Seee, lo recuerdo (sic)”, “Amé la novela, no me la perdía”, “La vi tres veces”, “Hermosa, me encanta la ternura y el amor que tú y Juan Carlos transmitían. Si Televisa hiciera una novela de estos dos personajes, son bellos”, “Yo la vi, me encantó tu protagonista que es Lorena, te he visto demasiado en telenovelas, te admiro”, son algunas de las reacciones que provocó el post de la actriz.

Dos décadas después del estreno de “El juego de la vida”, Sara Maldonado ha crecido artísticamente pero conserva el atractivo que cautivó al público en sus inicios, pues luce aún más hermosa que cuando debutó en la pantalla chica y, pese a que no ha pasado muy bien los últimos meses, su talento no está a discusión.

La actriz parece haber dejado atrás el amargo capítulo que vivió con su ex pareja Juan Sebastián Ávila, quien le fue infiel mientras ella se recuperaba de la Covid-19 y de un aborto. Sara Maldonado no se calló lo que sintió en ese momento y lo expuso en redes sociales, aunque fuera criticada.