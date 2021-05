Así lucía Natalia Esperón en la telenovela Agujetas de color de rosa

Entre 1994 y 1995, Natalia Esperón protagonizó la telenovela “Agujetas de color de rosa“, producción de Luis de Llano para Televisa, en la cual fue una de las actrices juveniles encargadas de darle vida a la historia, interpretando a Paola Armendares.

Egresada del Centro de Educación Artística (CEA), la actriz obtuvo su primera oportunidad en la televisión mexicana con este melodrama, en el cual compartió créditos con Flavio César y Alexis Ayala. Este proyecto la convirtió en una cara conocida para el público y catapultó su carrera.

Sin embargo, y ante el retiro definitivo de Natalia Esperón de la actuación después de su participación en la telenovela “Amores verdaderos” en 2012, pocos son los que recuerdan la fase juvenil de la histrionisa, por ello aquí te mostramos cómo se veía en la telenovela “Agujetas de color de rosa“.

Con una gran belleza, Natalia Esperón debutó con el pie derecho en la televisión y alcanzó la fama internacional con el melodrama de Luis de Llano, pues no sólo fue transmitido en diversos países, sino que tuvo dos discos musicales con las canciones que se escuchaban en los capítulos.

La originaria de la Ciudad de México recibió esta oportunidad justo después de haber quedado en el segundo lugar del concurso “La chica TV”, y a los 20 años de edad obtuvo su primer protagónico luciendo un look juvenil que cautivó a la teleaudiencia y su imagen quedó en la memoria colectiva, aunque no de los más jóvenes.

Fue la propia actriz, ahora de 47 años, quien recordó su papel como Paola con una foto compartida en su cuenta oficial de Instagram, en la que los fans comentaron con nostalgia el haber visto la telenovela y aprovecharon para preguntarle si tiene algún proyecto pronto.

“#tbt ¡Sólo porque es jueves de recordar, esta foto me gusta! ¡Me trae mil recuerdos! Nunca imaginé tantas cosas que me podrían pasar, aprendizajes, felicidad, también errores, uff, tantas cosas que es lo que hacen la vida única. Les dejo besos“, fue lo que escribió la actriz en sus redes sociales.

Inmediatamente, los recuerdos aparecieron en la mentede los fans de “Agujetas de color de rosa“, quienes comentaron la publicación de Natalia Esperón y agregaron algunas anécdotas de cuando vieron la telenovela por la pantalla chica, e incluso hubo seguidores de otros países que se manifestaron en el post.

“Esta foto me teletransporta a mi infancia. Mi ídola, desde entonces me aficioné al patinaje, ¡te adoro tanto, Paola!“, “En estos momentos viendo ‘Agujetas de color de rosa’, muy bella novela“, “¡Qué bonita dupla con Flavio César! Besos y bendiciones desde Ecuador“, “¡Cómo me encantaba esa novela, deja a todos poder verla en mi país, República Dominicana!“, son algunas en la reacciones que generó la imagen de Natalia Esperón, quien decidió dejar la actuación para dedicarse a su familia.