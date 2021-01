Así lucía Mariana Seoane, en Mi pequeña traviesa

Mi pequeña traviesa, fue una producción de Televisa, en la que Mariana Seoane participó, como en muchos más melodramas por los que aún es recordada y admirada en toda su carrera actoral, aquí te mostramos como lucía cuando apareció en dicho proyecto.

La trama trata de una niña llamada Julia(Michelle Vieth), que queda huérfana de madre, quien tiene aspiraciones grandes en la vida, pero tiene que aplazarlas por cuidar de su padre, quien sufre un grave accidente que lo deja paralítico.

Ella sale a buscar trabajo con la ayuda de su amigo Felipe, (Mauricio Islas), quien le da el valor de salir a las peligrosas calles de la ciudad, y le brinda su compañía.

Y en su búsqueda por conseguir empleo, se conoce a un joven abogado de clase alta, llamado Alberto Miranda, (Héctor Soberón), los dos se enamoran perdidamente, a pesar de la diferencia de clases sociales, y de que el padre de Alberto, el señor Antonio Miranda, se oponía a su amor.

La pobre Julia, debe enfrentar la maldad de Bárbara Fernández (Mariana Seoane), y de Deborah Díaz (Arleth Terán), quien hará lo imposible por retenerlo a su lado, por su obsesión hacia él, pero Julia, no se da por vencida y lucha por el amor de Alberto, y no sabe que el accidente de su padre fue provocado y que Deborah, sabe quien fue el culpable.

Así fue como Mariana Seoane encarnó diferentes personajes a lo largo de su carrera como actriz, aunque después de un tiempo fue vetada de Televisa, por un conflicto con la cadena Telemundo, quien la invitó a participar en la famosa serie de “El Señor de los Cielos”.

Ya que la cantante aceptó, por que no tenía ningún proyecto en puerta, después de participar en la telenovela “Hasta el fin del mundo”, pero una cláusula le impedía firmar contrato fuera de su televisora actual.

Mariana Seoane. Instagram Mariana Seoane

“Yo estaba muy feliz, mi casa siempre ha sido Televisa y lo será siempre, pero el problema vino cuando yo terminé Hasta el fin del mundo y de pronto había una cláusula maldita en esos contratos que decía que no podía contratarme con nadie después de un año de que la novela terminara al aire y eso es anticonstitucional”, dijo al respecto la actriz de “El Chema”.

La actriz muy molesta declaró su inconformidad de haber perdido por un momento el contrato con Telemundo, pero afortunadamente, se pudieron arreglar los malos entendidos y ella terminó por aceptar el papel que la la televisora le ofreció.

Eso le costó que fuera vetada de su casa Televisa, y con ello, la reducción de varios contratos de trabajo, por lo que la intérprete de Mermelada, ofreció unas palabras para quien fuera su casa desde sus inicios en la actuación.

“Televisa siempre será mi casa. A mí no se me olvida. Soy una persona muy agradecida. Yo empecé con ellos mi carrera y siempre los querré y ahorita lo importante es que ya hay tanta apertura para que todos podamos trabajar en todas partes y eso también me parece genial”, finalizó la protagonista de “La suerte de Loli”.