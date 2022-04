Así lucía Mariana Seoane en Amor gitano, su único protagónico con Televisa

En 1999, Mariana Seoane consiguió su primer papel protagónico en una telenovela luego de participar en “Mi pequeña traviesa”, donde fue una de las antagonistas de la historia, pero posteriormente el productor Pedro Damián le dio la oportunidad de obtener el papel principal en “Amor gitano”.

En aquel entonces, la actriz y cantante mexicana contaba con apenas 23 años, por lo que le cayó de perlas este papel, que a la postre se convertiría en su único protagónico con Televisa y, como tiempo más tarde reconoció, le quitó la oportunidad de volver a encabezar un elenco en esta empresa.

Aunque “Amor gitano” no tuvo el éxito esperado pese a tratarse de una telenovela de época, este proyecto ocupa un lugar importante en la carrera de Mariana Seoane, quien así lucía en 1999 cuando encarnó a la marquesa Adriana de Astolfi, compartiendo créditos con Mauricio islas.

Luego de haber probado su talento en melodramas como “Retrato de familia”, “Canción de amor”, “Los hijos de nadie” y “Mi pequeña traviesa”, Mariana Seoane fue elegida como protagonista de “Amor gitano”, una historia que contaba el amor imposible de una noble rica y un gitano condenado.

Situada en la época colonial de México y la llegada de los gitanos desde España, Adriana de Astolfi se enamora de Renzo, Conde de Minelli, quien la defiende cuando ella es obligada a casarse con el Conde de Farnesio para salvar a su familia de la ruina económica.

El amor surge entre ellos pero las complicaciones aparecen de inmediato pues el Conde de Farnesio acusa a Renzo de un crimen que no cometió y él es condenado y desterrado a una isla, hasta donde huye Adriana, quien cambia su nombre para poder vivir su amor imposible.

La telenovela que la sepultó como protagonista

Este melodrama de época tenía todas las cualidades para convertirse en un éxito en la pantalla chica, sin embargo el recibimiento no fue el esperado, por lo que la carrera de Mariana Seoane se vio seriamente afectada pues se trataba de su primer protagónico en Televisa.

En una entrevista con Aurora Valle para el canal Tlnovelas, la también cantante señaló que había iniciado este proyecto con mucha emoción pues pensó que se le abrirán las puertas de los protagónicos, algo que siempre había deseado para su carrera, pero nunca espero que fuera un fracaso.

“Había muchas personas en contra: ‘No, pero ella es villana’, y bueno, cuando me dieron la oportunidad me dijeron ‘Si la telenovela no funciona, tú sabes que es culpa tuya ¿no?’, y yo sufrí muchísimo esa parte”, comentó Mariana Seoane en aquella charla, quien así lucía hace 23 años en “Amor gitano”.

