Así lucía Lucero en Cuando llega el amor, su primera telenovela

A principios de 1990, Lucero debutó en las telenovelas con el melodrama titulado “Cuando llega el amor”, producción de Carla Estrada para Televisa, la cual también significó el primer protagónico para la cantante, quien ya tenía una trayectoria en los escenarios y con algunas películas como “Fiebre de amor”, con Luis Miguel, y “Escápate conmigo”.

Con 20 años, la “Novia de América” aceptó este proyecto, en el que además interpretaría la canción oficial que llevaría el mismo nombre, una oportunidad difícil de rechazar. En la historia, compartió créditos con Omar Fierro y Nailea Norvid, quien le dio vida a Alejandra, la prima malvada que se robó el show.

Han pasado ya tres décadas desde la primera aparición de Lucero en una telenovela y quizá pocos lo recuerden, pero así lucía la ex de Mijares en “Cuando llega el amor”, el primer melodrama en el que trabajó.

La cantante ya sabía lo que era actuar pues tenía una amplia experiencia en películas desde muy pequeña, pues había participado en largometrajes como “Coqueta”, “Delincuente”, “Fiebre de amor”, “Escápate conmigo” y “Quisiera ser hombre”.

Pero le llegó la oportunidad de protagonizar una telenovela de la mano de Carla Estrada, y en “Cuando llega el amor” le dio vida a Isabel Contreras, una joven de familia rica que es aficionada a la equitación, estudia una carrera universitaria y está comprometida con Rodrigo, y lucía realmente sensacional.

Su vida perfecta sólo es amenazada por Alejandra, su prima, quien celosa de todo lo que tiene siempre trata de dañarla en lo que más le duele y es así que seduce a su novio. Isabel rompe su compromiso con Rodrigo, pero no exhibe a su prima, sin embargo, ésta no está contenta aún y hace que sufra un accidente en el caballo, haciendo que quedé un tiempo discapacitada.

Es justo en ese lapso en que Isabel, observando por su ventana, ve por primera vez a Luis Felipe (Omar Fierro), quien es un periodista que vive justo frente a su casa. Se conocen pero nuevamente Alejandra se entromete y busca seducirlo, pues su único interés es que su prima no sea feliz. En ese tiempo, ambas actrices eran muy jóvenes, pero ya derrochaban talento y belleza, como hasta ahora.

“Cuando llega el amor” es una de las telenovelas que marcaron época por tener un final un tanto diferente al clásico “Y vivieron felices para siempre”. Todos los seguidores de Lucero recordarán que en la última escena, Alejandra hace su maldad mayor y el cierre es un tanto macabro.

A 31 años del estreno de este melodrama, Lucero tiene una carrera consolidada en varios ámbitos, aunque desde 2012 no protagoniza una telenovela en México y parece que su regreso a la pantalla chica no sucederá, al menos no pronto.