Así lucía Cynthia Rodríguez cuando protagonizó Corazón de condominio

Además de ser una de las presentadoras de televisión más cotizadas del momento, Cynthia Rodríguez es una mujer multifacética pues no sólo se dedica a la conducción de programas, sino que también ha incursionado en la música y en las telenovelas como actriz, sumando varias participaciones, destacando su protagónico en “Corazón de condominio”.

La coahuilense se dio a conocer en 2005 cuando formó parte de “La Academia”, reality show TV Azteca, en el que culminó en cuarto lugar, para posteriormente mantenerse en el medio artístico intentando catapultar su carrera en la música, dónde, si no le fue tan mal, tampoco obtuvo el éxito que esperaba, por lo que buscó otras posibilidades y encontró cabida en las telenovelas, protagonizando en 2013 “Corazón de condominio”, al lado de Víctor García.

Hace ocho años, Cynthia Rodríguez parecía tener un gran futuro como actriz, y “Corazón de condominio” fue su primer protagónico, al que le siguió en 2018 “Educando a Nina“, que significó su último proyecto en telenovelas antes de dedicarse completamente a la conducción de programas, y así lucía en aquel entonces en la telenovela.

Lee también: Así lucía Natalia Esperón en El niño que vino del mar, hace 22 años

Previo a llevar el rol principal en el melodrama producido por Rafael Gutiérrez para TV Azteca, que fue una adaptación de la historia colombiana “Vecinos”, la cantante también había participado en “Se busca un hombre”, “Bellezas indomables”, “Mujer comprada”, “Huérfanas”, “A corazón abierto” y “Los Rey”.

En “Corazón de condominio”, Cynthia Rodríguez interpretó a Tatiana de la Garza y compartió créditos con Víctor García, Arap Bethke, Betty Monroe, Mayra Rojas, Omar Fierro, Luis Felipe Tovar y Marta Mariana Castro, entre otros.

Esto fue una historia de corte romántico pero con comedia, donde una mujer muy bella y adinerada llamada Tatiana (Cynthia Rodríguez) conoce a un taxista llamado Oscar (Víctor García), mientras él le hace un viaje y hacen clic contándose sus penas.

El destino hace que Oscar de un golpe de suerte y obtenga mucho dinero ganándose la lotería, por lo que compra un departamento en un edificio lujoso y, casualmente, Tatiana es su vecina, comenzando una relación de estira y afloja, además de algunas diferencias con los otros vecinos del condominio.

Lee también: Como tigresa, Cynthia Rodríguez atrapa miradas con look animal print

En la historia, los personajes tendrán que trabajar en sus diferencias para poder sostener una relación sentimental y no morir en el intento, además de superar las diferentes situaciones que se les presenten en el camino, como la insistencia de Rodolfo, ex novio de Tatiana, y Julia, quien no quiere dejar escapar a Oscar.

“Corazón de condominio” fue la antepenúltima telenovela en la que participó Cynthia Rodríguez antes de dedicarse de lleno a la conducción, pues posterior a este melodrama también formó parte de “Las malcriadas” y “Educando a Nina”, en la que obtuvo su segundo protagónico.

Síguenos en