Así lucía Anette Michel en la telenovela Marea brava, hace más de dos décadas

A punto de debutar en su primera telenovela con Televisa, Anette Michel sacó del baúl de los recuerdos una imagen de cómo lucía hace más de dos décadas, cuando protagonizó “Marea brava” para TV Azteca, uno de los primeros melodramas que realizó en su carrera como actriz.

La ex presentadora del reality MasterChef México compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa al lado de Héctor Soberón, cuando fueron la pareja principal de “Marea brava“, la cual se estrenó por la entonces señal de Azteca 13 en 1999.

A 22 años de esta telenovela, Anette Michel está a punto de salir en su primera producción con Televisa, luego de dejar TV Azteca tras considerar que se había encasillado como conductora de televisión en MasterChef, sin tener oportunidad de regresar a la actuación, como era su objetivo desde un principio.

Desde su cuenta en la aplicación de la camarita, la originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió una imagen en la que posa de perfil y abrazada con Héctor Soberón, recordando “Marea brava“, telenovela que fue producida por Juan David Burns, Elisa Salinas y Alejandra Hernández para TV Azteca.

La historia estaba basada en la serie chilena “Marparaíso“ y, además de la pareja protagónica, contó con las actuaciones de Tomás Goros y marcó el debut de David Zepeda en los melodramas; Guillermo Murray, Marcela Pezet y Angélica Aragón también fueron parte de esta producción, la cual se estrenó el 17 de mayo de 1999.

Así lucía Anette Michel en aquella telenovela, la cual fue grabada casi en su totalidad en algunas de las playas más hermosas de México: “#TBT Un día como hoy, hace más de 20 años, disfrutando de una novela #MareaBrava, grabada 90% en las playas de #Jalisco y #Nayarit”, escribió la histrionisa en la publicación.

La postal movió muchos recuerdos entre los fans de la bella conductora de TV, quienes recordaron algunos detalles del melodrama y así se lo hicieron saber en los comentarios del post que realizó, pidiendo incluso que fuera retransmitida, ahora que TV Azteca anunció el reestreno de “Mirada de mujer“.

“De 1999 en Puerto Vallarta, con Tomás Goros, Darío T. Pie, Illiana Fox, etc, no me la perdía“, “Amaba esa novela con la canción de Olga Tañón“, “¡Cómo no recordarla! No me la perdía“, “Hermosa, como siempre“, “Ojalá la volvieran a retransmitir. Fue una de mis telenovelas favoritas”, “Estás igual“, “Mis ojos no resisten ver tanta belleza“, “¿Esa eres tú?”, “¡Qué hermosa juventud!“, “Parece que el tiempo no pasa en ti“, fueron algunos de los comentarios que poblaron la publicación de la actriz.

Todo ello será historia cuando Anette Michel aparezca en las pantallas de Televisa como parte de la telenovela “Volverte a ver“, del productor Ignacio Sada, la cual ya inició grabaciones hace poco más de una semana y, tentativamente, será estrenada en octubre próximo por el Canal de las Estrellas.

