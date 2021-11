Así lucía África Zavala en Corona de Lágrimas antes de sus 'arreglitos'

Tras ganarse un privilegiado lugar en la televisión mexicana al incursionar como intérprete de telenovelas a sus 21 años, la actriz África Zavala era otra cuando interpretó a Lucero Vásquez Rojas en "Corona de Lágrimas" (2012-2013) hace nueve años; y así se veía antes de sus 'arreglitos'.

África Zavala fue hija de Maribel Guardia en la ficción quien daba vida a Julieta Vásquez vda. de Rojas y a su vez, era novia de Patricio Chavero Hernández (Alejandro Nones). No obstante, aunque siempre ha conservado un cuerpazo debido a que sus inicios fueron como modelo, su rostro no era el mismo que ha lucido en otros melodramas como "La Malquerida" (2014) compartiendo créditos también con Victoria Ruffo que en los dos casos fue protagonista.

Pues de un año para otro fue que el cambio en su rostro se notó, y aunque el cuerpazo siempre lo ha tenido debido que practica electro simulación -rutina con la que se tiene que hacer ejercicio para quemar calorías más rápido- por 20 minutos dos veces a la semana, crossfit y gimnasio- es evidente que su apariencia cambió bastante, por lo que es muy probable que se haya hecho algunos arreglitos como muchas otras famosas.

Y es que en su personaje protagónico en "Amores con Trampa" (2015) junto a Eduardo Yáñez, Itatí Cantoral y Ernesto Laguardia, su rostro también era mucho más estilizado. Y ni qué decir en "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017), cuando además de guapa y con un semblante más afilado -sin tantos cachetes- mostraba cuerpazo con diminutos vestuarios como cantante de música regional mexicana bajo el nombre de Morgana Santos.

Posteriormente, África Zavala -quien se convirtió en madre en agosto de 2020-, y tras tener un par de participaciones más en la telenovela "La Jefa del Campeón" (2018) y en la serie "Atrapada" (2018), ha vuelto a recuperar su figura, misma que sigue siendo una de sus principales características como actriz de telenovelas.

Este 2021, luego de una pausa en su carrera, África Zavala volvió a los melodramas a interpretar a Fabiola Mascaró la villana déspota y 'de pocas pulgas' en "Vencer el Pasado", melodrama de Rosy Ocampo, en el que su personaje siempre derretía con cuerpazo enfundado en ceñidos vestuarios, siempre de colores oscuros.

Sin embargo, pese a la transformación física que ha tenido la pareja del también actor León Peraza, África Zavala siempre será recordada como Lucero Vázquez Rojas, la hija de Maribel Guardia en la ficción; misma para la que ya están corriendo los preparativos para una segunda entrega de José Alberto 'El Güero' Castro luego de su exitoso melodrama "La Desalmada".

Mientras tanto, así lucía la guapa actriz hace nueve años en "Corona de Lágrimas" antes que de que posiblemente, el tratamiento al que se hubiera sometido sería la famosa bichectomía, con el que se reduce significativamente parte de las mejillas del rostro y se afila el semblante.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!