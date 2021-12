Así lucía Adela Noriega cinturita en El Privilegio de Amar hace 16 años

Durante su paso por las telenovelas, la actriz Adela Noriega, siempre fue una de las artistas que más se distinguía por su figura física tan esbelta y delineada, por lo que cuando interpretó su personaje protagónico en la telenovela "El Privilegio de Amar" (2005) -hace 16 años-, así lució su cinturita.

Dando vida a Cristina Miranda o Cristina Velarde Hernández de Duval, fue como Adela Noriega logró atrapar a millones de televidentes, pues su historia de una supuesta chica huérfana de madre y padre -que en realidad tenía a los dos-, enterneció y atrapó al público mexicano y latino.

Y tras pasar por miles de adversidades, incluso, peleando con la dueña de la casa de modas en la que trabajaba, Luciana Hernández (Helena Rojo) quien en realidad, era su madre, logró encontrar el amor y la felicidad plena, y aunque hubo un momento en el que flaqueó.

Lee también: Cuando Adela Noriega superó a Angélica Rivera con su belleza en Dulce Desafío

Pues las intrigas por parte de Tamara de la Colina (Cynthia Kitbo), eran su principal obstáculo, así como tener a todo el mundo en contra por intentar buscar un lugar en la vida. Por su parte, la historia producida por Carla Estrada para Televisa, retrataba la vida de Cristina, que tras pensar que no tenía padres, encontró la manera de salir adelante, triunfar y ser alguien en la vida pese a los infortunios.

Protagonizada por Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo y Andrés García, "El Privilegio de Amar" fue una historia de principios de los 2000 que se quedó grabada en el gusto del público y a la fecha, se siguen recordando muchos de sus episodios.

Lee también: Así fue como Adela Noriega perdió sus trenzas en María Isabel

Las participaciones antagónicas estuvieron a cargo de Cynthia Klitbo, Enrique Rocha, Marga López, Lorena Velázquez y Pedro Weber "Chatanuga". Por otro lado, contó además con las actuaciones estelares de Nuria Bages, César Évora y María Sorté.

Finalmente, después de tantos altibajos que la vida le presentó a Cristina, ella logró cautivar con su belleza y dulzura y antes de llegar al altar con el amor de su vida Víctor Manuel Duval Rivera (René Strickler), convenció a Luciana de que ella podía ser toda una princesa modelando en las pasarelas y le dio los mejores atuendos para desfilar.

Por lo que, tanto la ropa casual, como la elegante y qué decir de los vestido de novia, fueron modelados magistralmente con la chica que le robó el corazón a su novio Víctor Manuel. Y así lució Cristina (Adela Noriega) vestida de novia y demostrando que tenía una diminuta cintura:

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!