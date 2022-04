Así lucen los nuevos 'Nandito' y 'la lisiada' en Los Ricos También Lloran 2022

Una nueva etapa está por comenzar en la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022); y aunque ya le quedan pocas semanas al aire, la historia promete lo inesperado para los televidentes más fanáticos y entre las sorpresas que se vienen, se enlistan la de los actores que harán a los clásicos personajes de 'Nandito' y Alicia 'la maldita lisiada' como la llamaba su madrastra, la temible Soraya Montenegro.

Cabe recordar que "Los Ricos También Lloran" (2022) es el segundo remake de la historia original del mismo nombre, pues la primera fue una producción de Valentín Pimstein de 1979 para Televisa, que fue dirigida por Rafael Banquells, y protagonizada por Verónica Castro junto a Rogelio Guerra, con la participación antagónica de Rocío Banquells.

El primer remake de la telenovela obedeció al nombre de "María la del Barro" (1995) que fue producida por Angelli Nesma Medina ("Amor Dividido Entre Dos Mundos", 2022), quien venía de figurar como Jefa de Producción de la versión producida an 1979.

Y de esta versión destacan dos personajes que a 27 años de haber sido estrenada "Maria la del Barrio", aún siguen vigentes; ellos son los inolvidables Fernando de la Vega 'Nandito' y Alicia Montalbán mejor recordada como 'la maldita lisiada' que en su momento fueron personificados por Osvaldo Benavides y Yuliana Peniche.

Incluso, su actuación y su historia de amor, obstaculizada por la malvada Soraya Montenegro que en su momento fue interpretado por Itatí Cantoral, han destacado y se han acentuado aún más en las redes sociales, casi desde su invención.

Pero para este 2022, el productor Carlos Bardasano -líder de la nueva versión-, tiene bajo la manga un par de sorpresas que hasta ahorita no se sabe cómo es que llegarán a la pantalla chica... ¡Aunque ya no falta mucho para descubrirlo!, pues tras dar a luz Mariana Villarreal (Claudia Martín) y ver obstaculizada su felicidad por parte de Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), tras robarle su más preciado tesoro como es su hijo, una serie de inesperadas situaciones se desatarán.

El pequeño Alberto Salvatierra Villarreal -heredero de la familia Salvatierra-, crecerá con una nueva familia a la que el bebé se les dio en adopción por un cómplice de Soraya Montenegro, luego de que éste les ha hecho creer a ella y a todo el mundo que el bebé ha muerto. Su nombre será Tomás.

Este personaje será interpretado por el actor juvenil Andrés Baida y hará las veces de 'Nandito' de la Vega de "María la del Barrio", o Alberto "Beto" López de "Los Ricos También Lloran" en su primera versión -a quien dio vida Guillermo Capetillo-.

Por su parte, será la actriz Estefi Merelles, quien dará vida al personaje que en 1995 encarnó Yuliana Peniche en "María la del Barrio" como Alicia Montiel 'la maldita lisiada', que hasta el momento no se sabe cómo será su aparición dentro de la historia renovada y adaptada a estos tiempos.

Pero lo cierto es que las emociones están a flor de piel y nuevas imágenes de estos dos personajes empiezan a circular en redes sociales, y uno de los primeros en mostrarlas ha sido el periodista de telenovelas Chema Cortés a través de su perfil de Instagram @noveleandomex.

