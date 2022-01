Así lucen juntos Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco de Corazón Guerrero

Unas de las parejas protagónicas que se esperan ver en las telenovelas este 2022, es la conformada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco de "Corazón Guerrero", la producción que recién empezó grabaciones y ya tiene fecha de estreno.

Y aunque no es la única que llamará la atención en el melodrama, sí es una de las más importantes del nuevo proyecto de Salvador Mejía Alejandre, quien ha marcado su regreso a Televisa; sobre todo porque mientras Gonzalo García Vivanco viene de interpretar diversos personajes en por lo menos 17 producciones televisivas, Alejandra Espinoza apenas hará su debut.

Y no sólo eso, pues además de entrar por la puerta grande a un nueva promesa de talento en la pantalla chica, lo hace como protagonista del melodrama, luego de dedicarse por años al modelaje.

Entre diversas postales que ya circulan en redes sociales del inicio de las grabaciones de "Corazón Guerrero", fue a través del sitio novelero @noveleandomex de Chema Cortés, que se compartió una foto en la que aparece la mencionada pareja protagónica del melodrama.

"Jesús y Mariluz, la pareja protagónica de #CorazónGuerrero. @gonzalogarciavivanco @alejandraespinoza", se lee en la descripción de la publicación, cuya telenovela llegará a la pantalla chica de Televisa en el mes de marzo.

Y todo parece indicar que la pareja encantará a muchos luego de verlos juntos en el melodrama, pues por principio de cuentas ya han empezado a halagar a la ahora actriz con comentarios como: "Voy a comprar una blusa roja así" y por otro lado, varios seguidores de la página han coincidido con la misma opinión que se resume en: "Ay, yo siento que harán un buen click", o "Linda pareja. Sus nombres riman".

También se lee: "Bella pareja", "Se ven bien", "Me encanta", otras seguidoras más, se han dedicado a mandarle caritas con ojos de amor a Gonzalo así como a prácticamente suspirar por él escribiendo su nombre.

"Caras nuevas, éxito seguro amo a los dos", "Qué lindos, los adoro", "Por fin caras nuevas", son otros de los comentarios que dejan claro que ya aceptan a Mariluz y a Jesús desde ahorita. Por otro lado, también han puesto de manifiesto que no serán los únicos protagonistas, pues el argentino Rodrigo Guirao, es otro de los hermanos principales de la historia: "El protagonista también es Rodrigo Guirao".

Claro, sin dejar de lado a Christian de la Campa como el tercero de los hermanos y Oka Giner, quien también es otra de las protagonistas de "Corazón Guerrero" que se estrenará el próximo lunes 28 de marzo en un horario de las 4:30 pm en sustitución de "Contigo Sí... Por Siempre".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!