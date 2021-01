Así lucen hoy las protagonistas de Soñadoras

La telenovela Soñadoras, fue un proyecto de Televisa, protagonizada por Aracely Arámbula, Michelle Vieth, Laisha Wilkins y Angélica Vale, mismas que hoy en día las vemos a través de la pantalla con sus diferentes proyectos, y siguen siendo recordadas por haber hecho un buen trabajo en la trama.

Aracely Arámbula, inició su carrera a muy corta edad y el público es testigo de sus diferentes cambios de look, aunque ella desde niña siempre tuvo un rostro bonito, sus seguidores aseguran que son evidentes los cambios a los que se ha sometido.

Pero aunque Aracely Arámbula nunca ha aceptado ninguna operación, sus fans aseguran que se puso implantes de busto y glúteos pero ninguna de las dos versiones fueron confirmadas por ella, y en una entrevista para Telemundo en 2019 dijo que su físico era gracias al ejercicio y a su buena alimentación por lo que comentó que hacía muchas sentadillas.

Aracely Arámbula. Instagram Aracely Arámbula

Fue en los años 90´s que a Michelle Vieth se le consideró uno de los talentos de la época al protagonizar exitosas novelas como Mi pequeña traviesa, pero a diferencia de Aracely Arámbula ella si confesó que su belleza se mantiene intacta gracias a las cirugías plásticas por las que ha pasado y al ejercicio.

"No tengo problema en compartir lo que me hago porque al final de cuentas todos queremos lucir bien, mi base es la alimentación, tengo 4 hijos y quiero ver a nuevas tecnologías para probar, yo solo he tenido como operaciones, mis cesáreas, de ahí en fuera lo único que me hice fue reafirmar el busto", dijo la bella Michelle Vieth.

Michelle Vieth. Instagram Michelle Vieth

En la lista también se encuentra Laisha Wilkins, quien antes de ser actriz planeaba estudiar cocina pero un cambio repentino en su vida la llevo a querer estudiar y entró al Centro de Educación Artística de Televisa para dedicarse a la actuación.

Su camino en las telenovelas comenzó en el año de 1998, cuando le ofrecieron un protagónico en Soñadoras, recordada siempre con su papel de Emilia, hasta el momento no se sabe si la actriz se haya sometido en alguna ocasión a cirugías pero la verdad es que hoy en día luce muy bien.

Laisha Wilkins. Instagram Laisha Wilkins

Angélica Vale es otra actriz que encabezó el elenco de protagonistas de la telenovela Soñadoras, ya que desde muy pequeña logró colocarse como las favoritas del público, tras nacer en una familia con gran talento artístico dijo que ella nunca se sometería a ninguna cirugía.

Angelica Vale. Instagram Angélica Vale

“Después de tener a Daniel, la ropa de cinco meses de embarazo me quedaba igual, y yo lloraba” dijo la actriz y después mencionó que después del nacimiento de su segundo hijo le propuso regresar al elenco de “Mentiras”, por lo que ella hacía hasta lo imposible por bajar de peso.

“Morris me dijo: 'pero el teatro está lleno, la gente se pone de pie a aplaudirte, la gente te quiere estés como estés, date cuenta de eso', y se me quedó tan grabado, que dejó de preocuparme el peso”, finalizó la bella Angélica Vale.