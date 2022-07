Así lucen actores que harán la vida imposible a los buenos en Mi Secreto

Luego de darse a conocer a través de redes sociales que Chris Pazcal será uno de los villanos de la telenovela "Mi Secreto" que se encuentra en la etapa de producción, se ha unido también la actriz Claudia Ramírez, quien junto con Pazcal, harán la vida imposible a los buenos de la historia.

Ambos actores vienen de compartir créditos en "Fuego Ardiente", la exitosa telenovela del productor Carlos Moreno Laguillo, quien tras vislumbrar como "La Impostora" esta nueva aventura que prepara, se llevó los aplausos del público en 2021, por la trama y los actores que trajo a la pantalla chica de nuevo tras varios años alejados del melodrama como Fernando Ciangherotti, Kuno Becker y precisamente Claudia Ramírez, quien dio vida a una mujer que luchaba por el amor de un hombre muchos años menor que ella.

En cuanto a la participación de Chris Pazcal, sólo fue en los primeros capítulos, pues él era una pieza clave para descubrir a Joaquín Ferrer, el villano de la trama, interpretado por Kuno Becker; pero su misión no llegó a completarse debido a que descubrieron quién era en realidad y lo mandaron al otro mundo asfixiándolo con una fuga de gas mientras dormía.

Pero lo cierto es que Claudia Ramírez y Chris Pazcal volverán a unir sus talentos y este 2022 regresan en una nueva producción de Moreno Laguillo para Televisa Univisión bajo el nombre de "Mi Secreto", y ambos serán los causantes de robarles la paz y la tranquilidad a los buenos.

Y es que, no será la primera vez que Claudia y Chris interpreten a los malos del cuento, pues la actriz de 57 años de edad, viene se dar vida a la malvada Mariana Toledo de Lazcano en las tres temporadas de la exitosa serie "¿Quién Mató a Sara?" (2021-2022) de Netflix.

Y aunque no ha presentado como tal a su personaje caracterizado, dejó ver en sus historias de Instagram que se dirigía rumbo a Televisa por el anillo periférico de la Ciudad de México, y en su última publicación de la mañana de este viernes, posteó una foto de pose muy relajada, y a la par se lee: "Ya llegué… y ahora, a chambear!!!". Y la primicia de que se integra al elenco, fue compartida por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex.

Mientras que Pazcal -también productor y director de tv y teatro-, dio vida al temible y mustio Ricardo Manríque de Castro en "Diseñando tu Amor" (2021) queriendo conseguir el amor de Valentina Fuentes Barrios (Gala Montes), buscando quitar de en medio a Claudio Barrios (Juan Diego Covarrubias), en la producción de Pedro Ortíz de Pinedo.

Y fue el mismo actor, quien utilizó su cuenta de Instagram para presentar a Gabino, su nuevo villano en "Mi Secreto", que se ve, será de armas tomar: "Hoy empieza esta nueva aventura! Bienvenido GABINO!!! En el nuevo proyecto 'Mi Secreto'. Gracias a @cmlaguillo por confiar en mí para interpretar a este hermoso y gran personaje! @misecretotv".

