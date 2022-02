Así lucen Soraya y la ‘maldita lisiada’ en remake de Los ricos también lloran

Estefi Merelles y Fabiola Guajardo comenzaron las grabaciones de la segunda parte del remake de la telenovela “Los ricos también lloran” como las nuevas “Maldita lisiada” y Soraya Montenegro, dándole caras diferentes a estos personajes que en la década de los noventas protagonizaron una de las escenas más icónicas de los melodramas mexicanos.

Hay que recordar que el remake que produce Carlos Bardasano para Televisa de la telenovela de 1979 se basa más en la adaptación que se realizó en “María la del Barrio”, por lo que para la segunda parte de la historia Soraya Montenegro, interpretada en esta ocasión por Fabiola Guajardo, “revivirá” y sí gritará “Maldita lisiada”, como en su momento lo hizo Itatí Cantoral.

La elegida para encarnar a la “lisiada” será la actriz Estefi Merelles, quien en esta ocasión llevará el nombre del Roberta, según lo que dio a conocer en sus redes, por lo que no se llamará más Alicia Montalbán, como fue Yuliana Peniche en la década de 1990.

Lee también: Eduardo Santamarina sería el nuevo Enrique de Martino: ‘Todavía no puedo decir’

En redes sociales ha circulado una fotografía donde Soraya y la “lisiada” posan juntas, e incluso, Estefi Merelles compartió en su cuenta de Instagram un TikTok que realiza con Fabiola Guajardo en el camerino, en uno de los descansos en las grabaciones de la telenovela.

Por su parte, Fabiola Guajardo reveló en una entrevista con Aurora Valle que sí gritará “Maldita lisiada” durante la telenovela, pese a que anteriormente había dicho que no tomaría frases que haya dicho la Soraya Montenegro de Itatí Cantoral, sin embargo, ésta es muy icónica.

Lee también: Diego Klein por la puerta grande a Televisa; es el protagonista juvenil de Los Ricos También Lloran

“Sí, en esta historia grito ‘maldita lisiada’, no una vez, sino varias veces, pero hay una sorpresa enorme que a mi encantó, me sorprendió muchísimo y a ustedes también les va a encantar, no les puerdo decir, pero lo van a disfrutar muchísimo”, señaló Fabiola Guajardo, quien defendió a su personaje.

“Es una mujer honesta, una mujer transparente, muy transparente, es buena, no juezguemos a nuestros personajes”, comentó la actriz, quien en tono de broma señaló que la llegada de Mariana Villarreal a la casa de los Salvatierra fue bueno para todos menos para ella.

Tras grabar la primera parte de “Los ricos también lloran”, donde le hace la vida imposible a Sebastián Rulli y Claudia Martín, ahora, Soraya Montenegro hará lo propio con la “lisiada”, con quien ya graba las escenas de la segunda fase de la telenovela, donde sacará la iconica frase que hizo famosa a Itatí Cantoral.

La telenovela será estrenada este lunes por el Canal de las Estrellas a partir de las 21:30 horas y es una de las producciones más esperadas de la temporada pues se trata del remake del gran éxito de 1979, que catapultó a Verónica Castro al estrellato.

Síguenos en