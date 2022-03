Así luce Michelle Renaud y el séquito de galanes en el póster de La Herencia

La telenovela liderada por Roy Rojas y Juan Osorio, bajo el título "La Herencia, Un Legado de Amor", ya está muy avanzada en su producción, y así lucen Michelle Renaud y el séquito de galanes en el póster oficial del recién revelado.

Y es que, a la par de "Corazón Guerrero", la producción de "La Herencia Un Legado de Amor", ya ha dado a conocer a través de las imágenes, todo lo que encierra el melodrama de corte campirano que protagonizan Michelle Renaud, Matías Novoa y Daniel Elbittar como el triángulo amoroso, así como el resto del elenco.

"La Herencia Un Legado de Amor" y "Corazón Guerrero" -producida por Salvador Mejía en su regreso a los melodramas luego de una pausa-, son dos de las historias que pretenden dejar huella entre los televidentes y los fanáticos, tanto de las historias, como del elenco que conforman a ambas producciones que serán lanzadas para TelevisaUnivision.

Lee también: Así lucirá Leonardo Daniel como patriarca de La Herencia, Un Legado de Amor

Y tras darse a conocer dentro de la programación del Canal de las Estrellas, el primer avance de "La Herencia Un Legado de Amor", también se ha revelado ya, el póster oficial con los protagonistas y los otros tres hermanos del Monte.

"POSTÉR OFICIAL ¿Les gusta? @michellerenaud @matlechat @danielelbittar @emmanuelpalomares @mauriciohenao_", se lee en la descripción de la publicación del póster oficial de dicho melodrama.

Lee también: Paulina Matos se despide del rubio y así se verá en La Herencia

Y todo indica que esta parte de la producción les ha caído muy bien a sus fanáticos, pues más de uno han echado flores a la imagen de los seis principales personajes de una de las nuevas producciones de Televisa; entre las reacciones del público a través de las redes sociales se lee: "Me encantaaa", "Me gustan este tipo de novelas... acá en Argentina por donde se puede ver?", "Va a ser una gran novela... y de rancho... amo".

"Me encanta este tipo de novelas de Rancho", "Excelente", "Me encanta, súper telenovela", "Yo voy a ver la novela por la trama", "Que bonito", "Wow, me encanta, me recuerda a ''Mi Pecado' y 'Quererlo Todo' me gustan las novela de Hacienda, "Que galanura", "Wowww Michelle esta uf preciosísima", entre otros.

"La Herencia Un Legado de Amor" está a cuatro semanas de su estreno y será el próximo 28 de marzo cuando entre al aire a través del Canal de las Estrellas en un horario estelar, aún por definirse.

Síguenos en