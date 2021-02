Así luce la hija de Betty y don Armando, de ‘Yo soy Betty, la fea’

Quizá ‘Yo soy Betty, la fea’ sea una de las telenovelas más exitosas en la historia de Colombia, Latinoamérica y en muchas partes del mundo en donde se replicó el melodrama, pues las aventuras de Betty y don Armando tuvieron un impacto a nivel internacional, pero ¿recuerdan a la hija que tuvieron? ¿saben cómo se ve en la actualidad?

´Yo soy Betty, la fea’ se estrenó en el mes de octubre de 1999, y cuenta la historia de amor entre Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, y Armando Mendoza, el presidente de la empresa Ecomoda, y que fue encarnado por el actor Jorge Enrique Abello.

Pero los fans a este melodrama deben acordarse de que pese a todo al final Betty y don Armando se casan y tienen una hija, que después de 21 años, así es como luce la pequeña actriz que interpretó a ese bebé.

Lee también: Qué fue de Montserrat Gallosa, actriz de María la del Barrio

Se trata de Paula Yepes, quien hace 21 años la pequeña bebé Camila, que nació producto del amor entre Betty y don Armando, y que en aquel entonces solo contaba con 8 meses de edad.

Para interpretar el papel de Camila, Paula tuvo que superar en el casting a cientos de niños de su edad, y eso ocurrió gracias a que era una niña muy calmada, así lo revelaron sus familiares a un periódico colombiano.

Curiosamente, Paula Yepes, no ha tenido la oportunidad de conocer en persona a los actores que interpretaron a Betty y a don Armando, es decir, a Ana María Orozco y a José Enrique Abello, sus padres en la telenovela.

Lee también: A 20 años, así luce Michel Doinel, enamorado de Betty, la fea

“Nunca he charlado con Ana María Orozco, ni con Jorge Enrique Abello. Los admiro profundamente como actores. Sé del éxito mundial que ha tenido la novela, pero también reconozco el elenco tan valioso que tuvo. Ahora que repitieron los capítulos, la he seguido puntualmente y me gustará ver las escenas en las cual aparezco. Será emocionante saber que me volví famosa por algo que ni me di cuenta”, relató para una revista.

Tampoco supo del impacto que tendría la telenovela en la que participó hasta que tuvo conciencia cuando creció, y supo que ‘Yo soy Betty, la fea’ había tenido un alcance a niveles internacionales, por lo que se siente orgullosa de haber participado en ella, ya que desde niña sus maestras y compañeros de escuela le comentaban sobre ello.

Paula Yepes nació en Bogota en 1999, y actualmente estudia teatro en la escuela de Missi y en la Universidad del Rosario, y cuenta que busca regresar a la actuación algún día y volverse una actriz famosa.

‘Yo soy Betty, la fea’, fue una producción con tanto éxito que se emitió en 180 países, fue doblada en 25 idiomas, y contó con 28 adaptaciones en todo el mundo, entre ellas en México con el nombre de ‘La fea más bella’.