Así luce el triángulo amoroso de La Herencia, Un Legado de Amor

A cinco semanas del estreno de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", ya se han dejado ver las primeras imágenes de su elenco en redes sociales y así luce el triángulo amoroso que estará integrado por Michelle Renaud, Matías Novoa y Daniel Elbittar.

Tras la grabación de la entrada oficial del melodrama bajo la producción de Roy Rojas para Televisa Univisión, con un acompañamiento como el de la cantante zacatecana (de Zacatecas, México) Ángela Aguilar, quien cantará el tema oficial de la telenovela, también se dejaron ver demás actores durante la jornada.

Famosos como el actor venezolano Daniel Elbittar a quien se le vio en "La Desalmada" (2021), ya utilizó sus perfiles para compartir algunas imágenes del melodrama, destacando cómo lucen quienes conforman el triángulo amoroso de la producción.

Lee también: Así luce Elizabeth Álvarez como la villana de La Herencia que ya tiene fecha de estreno

A la par, Daniel Elbittar quien dijo desde un principio que se había enamorado de la historia de corte campirano desde el primer momento en la leyó, escribió en su cuenta de Instagram: "Muy feliz de poder presentarles 'La Herencia'. Gracias @peopleenespanol por la entrevista".

"Muy pronto por @canalestrellas @univision @laherencia_tv. Gracias @juanosorio.oficial @roy.rojasv por la confianza @moises.gzl @_boknegra_ @karemguedimin. Disfruta la entrevista completa en el link de mis historias. Y gracias a todos mis compañeros que hacen esto posible @juanpgil @matlechat @mauriciohenao_ @emmanuelpalomares @michellerenaud y el resto de Cast Muy Pronto".

Lee también: Ángela Aguilar graba escenas de La Herencia; interpretará el tema con Pepe Aguilar

En una segunda publicación, el venezolano lució junto a los cuatro hermanos Del Monte, como se apellidan el quinteto de hermanos que son parte importante del melodrama junto a Ángela Aguilar dentro de las grabaciones:

"Ayer grabamos la presentación de @laherencia_tv y @angela_aguilar_ canta la canción principal. Que voz y que talento tiene. Muy Pronto por @canalestrellas. Aquí mis hermanitos Del Monte @matlechat @mauriciohenao_ @emmanuelpalomares @juanpgil", se lee en la descripción.

En otras fotografías, se pueden ver también otras familias que forman parte de "La Herencia... Un Legado de Amor", como la compuesta por Julián Gil, Paulina Matos, Tiaré Scanda, Nicole Curiel y Esmeralda Gómez. O la compuesta por Juan Carlos Barreto, Diego Erice, Gloria Aura y el pequeño Andrés Ruanova.

"La Herencia... Un Legado de Amor", se estrenará el próximo 28 de marzo a las 8:30 por el Canal de las Estrellas en sustitución de la bioserie de Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" que se estrena el 14 de marzo y que a parecer tendrá sólo diez episodios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!