Así luce Elizabeth Álvarez como la villana de La Herencia que ya tiene fecha de estreno

Desde hace algunos meses, se anunció el posible regreso de la actriz Elizabeth Álvarez a las telenovelas, como la villana de "La Herencia... Un Legado de Amor", y hoy, es una realidad; pues así luce la actriz en el melodrama que ya tiene fecha de estreno.

Son varias las imágenes que ha compartido la producción de "La Herencia... Un Legado de Amor", que pasó de ser responsabilidad de Juan Osorio a la de Roy Rojas, nuevo productor de la telenovela; y entre el diverso material compartido ya por los propios actores y otras fanpages (páginas de fans) de la historia, ya se dejan ver las primeras imágenes de Elizabeth Álvarez.

La foto de la esposa de Jorge Salinas fue compartida por Chema Cortés del sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, en el que incluso, ha dado otras noticias sobre el próximo melodrama de Televisa Univisión.

Y fue el pasado martes 15 de febrero, que compartió una postal de la actriz que marca su regreso a los melodramas luego de cuatro años de ausencia, que aunque ya no había vuelto a figurar en los mismos, sí lo hizo en el programa "Hoy" en la sección de cocina, deleitando a los presentes y paladares más exigentes con platillos preparados en el matutino de Televisa.

La actriz ojiazul, volverá a cautivar a sus fanáticos con uno de los roles que mejor hace como es una villana y todo parece indicar que su regreso a las telenovelas como antagónica, le ha agradado al público que sigue a Chema Cortés con comentarios positivos sobre la actriz.

"Villanaza con glamour. Me recuerda a Joan Collins en 'Dinastía'...", "Bella!!! Ya extrañaba verla en pantalla", "Está maravillosa", "Me encanta", "Esta novela promete", "Hermosa", "Dios mío, que mujer", "Excelente villana", son algunos de los comentarios que se leen tras la publicación en Instagram.

Y hubo quien la recordó en su personaje en "La Fea Más Bella" (2006-2007), telenovela en la que interpretó a Marcia Villaroel Drummond -la rival de amores de la protagonista-, con un: "AAAY MARCIAAAAA"; y este 2022 podría marcar su regreso como nuevamente completando el triángulo amoroso en "La Herencia... Un Legado de Amor", pues hay quien afirma: "Será la tercera en discordia en la pareja principal".

"Para mi ella es una grandísima actriz y tenerla de vuelta es bueno, muchos éxitos por ella en su regreso"; otros más esperan que su participación sea tan buen como la de Lisette Morelos en "¿Qué le pasa a mi familia?": "Espero que sea una villana como Ofelia del Olmo en QLPAMF".

"Creo que es la mamá de Michelle Renaud", "La cara de maldad", "No me gusta el nombre para ella, Deborah", y alguien más pone en duda su capacidad actoral: "Me parece una mujer muy bonita, pero sus actuaciones son muy regulares. Esperemos como le va con este personaje, de pronto nos sorprenda".

Por otro lado, "La Herencia... Un Legado de Amor" ya tiene fecha de estreno, será el próximo 28 de marzo, cuando entre al aire junto a la bioserie de Vicente Fernández que ya habrá sido estrenada y que se vislumbraba como "El Hijo del Pueblo" y este jueves se dio a conocer en el programa "Hoy" que se llamará "El Último Rey".

Lo que significa que pese a que Juan Osorio renunció a la producción de la mencionada telenovela para dedicarse de lleno a la bioserie del cantante, estaría ocupando los horarios estelares del Canal de las Estrellas estrenando la misma fecha tanto la novela como la serie, una seguida de la otra.

