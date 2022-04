Así luce David Zepeda y los galanes de Vencer la Ausencia en grabaciones

Luego de presentar algunas imágenes de las actrices protagónicas que conforman la telenovela "Vencer la Ausencia", ahora la productora Rosy Ocampo, ya ha compartido las primeras imágenes de los galanes en las grabaciones del melodrama; entre ellos figuran David Zepeda, Alexis Ayala y Felipe Nájera.

Las grabaciones de "Vencer la Ausencia" iniciaron el pasado 4 de abril y se hicieron oficiales dos días después, cuando Rosy Ocampo dio a conocer las primeras imágenes de parte del elenco -sobre todo el ramillete de actrices que lo integran-.

Pero fue el pasado viernes, que la líder de los proyectos de la franquicia "Vencer" también utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo lucen tres de los galanes de "Vencer la Ausencia", entre ellos, David, Zepeda, Alexis Ayala y Felipe Nájera.

Lee también: Tras definirse las protagonistas, Angelique Boyer tendrá participación en Vencer la Ausencia

Quienes darán vida respectivamente a Jerónimo (Zepeda), Braulio (Ayala) y Máximo (Nájera). Y con fotos casi, casi tomadas en infraganti, en la primera locación con la que se empezó las grabaciones, el trío de actores lucieron su galanura.

"En #VencerLaAusencia las historias de los hombres también cuentan. #Jerónimo, #Braulio, #Máximo.

#ProducciónRosyOcampo", se lee en la descripción de su publicación de pasado viernes. No obstante, tanto el ex protagonista-antagonista de "Si Nos Dejan" (2021), Alexis Ayala respondió con un: "Yes" y una tercia de llamaradas de fuego.

Lee también: Sin pudor alguno, Maribel Guardia muestra su anatomía perfecta en vestido de espalda descubierta

Amor y aceptación a los actores

Mientras que David Zepeda que viene de protagonizar "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) se mostró un poco más expresivo luego del apoyo del público en la misma publicación de 'su jefa' como la llama el histrión: "Feliz y agradecido con éste personaje jefa hermosa!!!!!".

Y los hash tags sobre los nombres de los personajes de los actores, ya se empiezan a leer: "#Braulio" y "#Jerónimo", así como "Mi Precioso Y Guapísimo Alexis Ayala!!! #Braulio". "Que buen trío! Buenos actores!" o "Faltó Danilo Carrera", son otros de los comentarios que ha generado la publicación de Instagram de Rosy Ocampo.

"David Zepeda: Muchos éxitos en esta nueva producción", "Uau!!!!", "Espero con ansias esta gran historia.... #VencerLaAusencia #UniversoVencer #Jerónimo @davidzepeda1", "@alexisayala @davidzepeda1 @felipenajera Éxito, los 3 buenos actores", "#jerónimo, lo voy a amar como a ti @davidzepeda1".

Todo parece indicar que será el próximo 18 de julio que la historia "Vencer la Ausencia" se estrene por el Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 pm.

Síguenos en