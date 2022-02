Así luce Benja entre sus dos mamás en Mi Fortuna es Amarte

Aunque las adversidades han llegado a perturbar la vida del pequeño Benjamín (André Sebastián González), es un niño muy afortunado, pues a su corta edad de seis años, ha tenido dos mamás que a decir verdad son un par de ángeles, uno en el cielo y otro terrenal, en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

Se trata de Lucía Paz Nieto (Adriana Fonseca) -quien tras un trágico accidente en el primer capítulo de la la historia, perdió la vida- y por otro lado, Natalia Robles (Susana González), ha sido una mamá dulce que ama con toda su alma al pequeño Benja, hijo de Vicente Ramírez (David Zepeda), de quien Natalia es pareja.

Pero aunque esté protegido por sus dos mamás, y su abuelita Doña Magos Domínguez (María Rojo), Benjamín tiene un gran problema, la presencia de la malvada Olga Pascual (Michelle González) quien a como dé lugar quiere una relación sentimental con Vicente, pero él no la quiere.

Y por supuesto, el pequeño Benja tampoco quiere a Olga; es más, la detesta y más cuando ésta le infunde tal miedo con cada amenaza que le hace. No obstante, el niño está rodeado de mucho amor por Natalia, su papá, sus tíos, y Regina (Daniela Martínez) -la hija menor de Natalia-.

Y tras su regreso a las telenovelas de Televisa después de casi 15 años de la mano de Nicandro Díaz González, Adriana Fonseca compartió a través de su cuenta de Instagram una publicación junto al pequeño actor que debutó el pasado 2021 en "Mi Fortuna es Amarte", en la que se lee:

"Mi niño lindo y talentoso André @andresebastianfco @andre.sebastian.glz #picoftheday #photography #cdmx #cute #instagood #instalike #instalove #soapopera #telenovela #thankful". Y más tarde, la actriz enterneció Instagram, luego de unas fotografías junto a André y a Susana González.

Y el pasado 21 de diciembre, Adriana Fonseca compartió otro álbum en el que posó con Susana González y el pequeño André Sebastián González con semejante dedicatoria:

"Que bendición cuando te toca conectar con almas tan hermosas, además de maravillosos, talentosos y amorosos compañeros! @susanagonzalezdr @andre.sebastian.glz @andresebastianfco @mifortunaesamarte @nicandrodiazof @antonioarvizuv".

Publicación en el que el trío de actores recibieron un sinfín de comentarios llenos de cariño del público y miles de corazones rojos.

