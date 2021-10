Así luce Andrés Palacios al lado de Eva Cedeño en Allá te espero

Luego que hace unos días iniciaran oficialmente las grabaciones de la telenovela “Allá te espero”, llegó el turno para que Andrés Palacios se presentara en las locaciones para comenzar a rodar sus escenas y salieron a la luz las primeras imágenes de cómo luce al lado de Eva Cedeño, la protagonista.

El actor mexicano, quien recientemente fue tendencia tras darse a conocer el reestreno de “Amor en custodia”, la exitosa telenovela de TV Azteca en la que hizo pareja con Paola Núñez, ahora cambió totalmente el chip y se mostró como su personaje de Bruno en “Allá te espero”, nombre provisional de la nueva producción de Angelli Nesma Medina.

El fin de semana pasado iniciaron las grabaciones de este melodrama y únicamente habían acudido a los llamados los protagonistas Gabriel Soto y Eva Cedeño, pero ahora fue Andrés Palacios el que arribó para comenzar a trabajar en sus escenas y así es como luce junto a la actriz principal de la telenovela.

Fue la propia Eva Cedeño quien compartió desde su cuenta de Instagram la primera fotografía en la que se le ve al lado del galán de televisión, ambos caracterizados como sus personajes de Bruno y Abril; hay que recordar que el papel de Andrés Palacios en este melodrama será ser el rival de amores de Gabriel Soto y luchará por el afecto de la protagonista.

Con una camisa a cuadros en color azul y un pantalón de mezclilla en el mismo tono, Andrés Palacios posó abrazando a Eva Cedeño por la cintura en una de las calles de Zacatlán de las Manzanas, pueblo mágico en el que se está grabando “Allá te espero”.

“La felicidad que me da compartir este proyecto contigo. Hace 16 años admiré totalmente tu gran personaje. Hace 6 años trabajamos en el mismo proyecto por primera vez sin compartir media escena. ¡¡¡Y por fin se me cumple!!! ¡¡¡Te quiero mucho, te admiro y qué bien me la paso contigo caray!!! ¡¡¡Gracias por compartir tu magia!!!”, fueron las palabras que dedicó Eva Cedeño a Andrés Palacios en una publicación en Instagram, haciendo reaccionar a sus fans.

Los mensajes no tardaron en llegar al post y algunos de los seguidores de la actriz mencionaron que se ve mejor con Andrés Palacios que con Gabriel Soto, quien es el protagonista, por lo que esperan que el personaje de Bruno tenga más peso en “Allá te espero”.

“¡¡Dos grandes seres se juntan!! Llega la Magia”, “Me encantan juntos yayyyyyyyy @evacedenor @andrespalaciosd1 ¡Todo el éxito para los dos! ¡Los quiero!”, “Par de guapos”, “La pareja favorita, Abril y Bruno”, “Se ven hermosos”, “Estoy segura que harán un muy buen equipo”, “Ya quiero verlos”, “Ya me muero por conocer a Abril y Bruno”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el post.

Será a principios del próximo año cuando “Allá te espero” se estrene por el Canal de las Estrellas y aún falta el nombre definitivo del proyecto, pues Angelli Nesma Medina reveló que todavía no lo han decidido, por lo que se dará a conocer en las próximas semanas.

