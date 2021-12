Así fue la trágica muerte de Sonia tras una fuerte discusión con Rubí

La telenovela "Rubí" llegó durante el otoño de este 2021 a revivir esa historia de amor de una mujer tan bella como descarada, que por quererlo todo, se quedó sin nada. Entre tanto, Rubí (Bárbara Mori), le dejó claro a Sonia Chavarría (Marlene Favela) que el único y verdadero amor que podía sentir el Dr. Alejandro Cárdenas (Eduardo Santamarina), sólo era a su lado; lo que desata una fuerte discusión y Sonia cae trágicamente de un puente de vidrio perdiendo la vida de forma instántanea.

El Dr. Alejandro Cárdenas siempre ha sido el gran amor de su vida, no obstante, no pudo con una realidad que vislumbraba que nunca sería rico, y Rubí lo que buscaba era tener dinero y amor al mismo tiempo, por lo que aseguró su futuro y literalmente le arrancó de las manos el amor a su amiga Maribel de la Fuente (Jacky Bracamontes) para casarse con su prometido Héctor Ferrer Garza (Sebastián Rulli) pero nunca fue feliz...

La forma tan desacarada de vivir de Rubí, hizo que todos los personajes descubrieran su arrogancia, envidia y sobre todo, su maldad, pues ella se encargó de tejer cuantos malos entendidos pudo en la vida de uno y otro personaje en la historia producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Tras la boda de Alejandro y Sonia, Rubí tuvo que aguantarse las ganas de interrumpirla, pero sí se presentó para rogarle a Alejandro que no se casara, aunque éste la puso en su lugar y le pidó que se fuera, que ya no insistiera más, pues ella también estaba casada con quien había sido su mejor amigo por mucho tiempo antes de conocerla.

Los días pasan, mientras Rubí busca la manera de hacerlos desvariar tras una discusión gracias a la propia Rubí por unas mancuernillas que Sonia le había regalado a Alejandro para que las usara en un importante evento para destacar su labor como médico.

Y no conforme con ello, Rubí va a buscar Sonia a su casa para reclamarle que le dijera a Héctor que el magnate Yago Pietrasanta (Sergio Goyri) había tenido que ver con Rubí -como parte de su venganza por entrometerse en su relación con Alejandro-, y discuten en un pasillo de vidrio que minutos antes, se había cuarteado con un tacón de las botas de Sonia, cuando fue a visitarla su tía Mary (Lorena Velázquez).

La fuerte discusión entre Rubí y Sonia llegó a los gritos y golpes; y en el momento en el que Rubí le restriega en su cara que cuando Alejandro tiene intimidad con ella (Sonia), sólo piensa en ella, por lo que Sonia le sorraja una cachetada a Rubí y tras darse la vuelta para irse, pisa la misma estructura de vidrio que se había fracturado antes.

Rubí se siente culpable porque aunque ella no la asesinó, es un hecho que si no hubiera ido a verla y provocar dicha discusión, su muerte no habría sido ocasionada y Alejandro no estaría sufriendo la pérdida de su esposa, quien además estaba esperando un hijo de él en sus primeras tres semanas de embarazo, lo que reveló la autopsia.

Fue en el capítulo número 67 que Sonia perdió la vida, no sin antes, de que cuando llegó a casa de Sonia y Alejandro, Rubí le regaló un prendedor en forma de estrella a las señora Carla (Olivia Bucio), madre de Alejandro, debido a que ella le dijo que le gustaba mucho.

Ahora Rubí le ha confesado a su amigo Loreto Echagüe (Miguel Pizarro), que ella provocó la muerte de Sonia aunque no quería que fuera así, pues ella sólo le iba a reclamar que haría todo por volver con Alejandro nuevamente.

Así fue la escena de la trágica muerte de Sonia Chavarría en Rubí:

