Así fue la historia de amor de David Zepeda y Adriana Fonseca en Mi Fortuna es Amarte

Los primeros capítulos de las telenovela "Mi Fortuna es Amarte" que entró al aire el pasado 8 de noviembre de 2021, fueron devastadores tras la muerte de Lucía Paz Nieto (Adriana Fonseca), quien era la esposa de Vicente Ramírez (David Zepeda), y la amorosa madre del pequeño Benjamín (André Sebastián González); sin embargo, siguen habiendo escenas con las que Vicente recuerda cómo fue su historia de amor con Lucía.

Durante la reunión que tuvo el elenco y el productor de "Mi Fortuna es Amarte", fue la propia Adriana Fonseca quien dijo en entrevista que aunque su personaje hubiera muerto en el primer capítulo -y luego de casi quince años retirada de las telenovelas en México- el público podría seguir disfrutando de su participación en el transcurso de la telenovela.

Y es así, que su esposo que le sobrevive y cuida del pequeño Benjamín, pone por encima sus recuerdos de su historia de amor con Lucía tras descubrir que se ha enamorado nuevamente, ahora de Natalia Robles (Susana González) -una dama de sociedad que llegó a su vida por azares del destino y con la que ha tenido serios problemas, hasta ir ambos, a parar a la cárcel-.

Pues aunque el amor que empieza a sentir por Natalia es inevitable y evidente, Vicente se limita a amar de nuevo recordando a su 'Chaparrita' como llamaba a Lucía a quien le pidió matrimonio en una noche mágica desde un mirador y con su camioneta roja modelo clásico por un lado.

Una cena romántica y mucho amor, fueron los protagonistas del mágico momento que más tarde los convertiría en marido y mujer por todas las leyes; sin embargo, fue en esa cena en la que luego de recibir el anillo de compromiso, Lucía también le tenía una sorpresa preparada a Vicente, y no pudo tener mejor regalo que darle un hijo que nacería de su amor.

La boda entre Lucía y Vicente sería el siguiente paso en sus vidas y luego el bautizo del pequeño Benjamín, como lo bautizaron sus padres; motivo suficiente para haber tenido una historia de amor como ninguna otra, pues su amor estaba por encima de todo y ellos se hicieron una promesa: no separarse nunca sin antes darse un beso, como en el momento del lecho de muerte de Lucía.

Sin embargo, un hecho sin precedentes, dejó devastados a su esposo Vicente, su hijo 'Benja' y a toda su familia, pues la muerte de Lucía cimbró a los personajes de la historia producida por Nicandro Díaz para Televisa, y les cambió la vida.

No obstante, es posible que Lucía se siga apareciendo de distintas formas como rencarnando en un colibrí que ha sido descubierto por la abuelita Magos (Carmen Salinas / María Rojo) y que al darse cuenta que Vicente se ha enamorado de nuevo, se manifieste para pedirle que se case de nuevo o que al menos intente ser feliz con Natalia, pues es una mujer buena.

Para seguirle la pista y descubrir más de la historia de amor entre Vicente y Lucía, no te pierdas la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

