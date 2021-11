Así fue el reencuentro de Juan Soler y Adriana Nieto a 21 años de Locura de amor

Lo impensable ocurrió. A 21 años de “Locura de amor”, Juan Soler y Adriana Nieto se reencontraron en un foro luego de haber tenido una mala relación cuando protagonizaron la telenovela de Televisa en el 2000.

Producida por Roberto Gómez Fernández, “Locura de amor” se convirtió en un exitoso melodrama pero no estuvo exento de escándalos pues se dijo que Adriana Nieto se negaba a besar a su coprotagonista Juan Soler, y ello derivó en un desencuentro entre ambos actores que terminó con la salida de la actriz de la ficción.

El lugar de la histrionisa fue tomado por Irán Castillo, quien interpretó el mismo papel y lo llevó a buen término, mientras que para Adriana Nieto este revés fue un golpe muy duro en su carrera y marcó su adiós de las telenovelas, sin embargo, a 21 años de “Locura de amor” el destino le tenía un regalo y así fue su reencuentro con Juan Soler.

En el año 2000, Adriana Nieto tuvo su primer protagónico con Natalia Sandoval, pero pronto todo se convirtió en pesadilla tras negarse a besar a Juan Soler supuestamente porque él tenía aliento alcohólico, asimismo, su comportamiento en la producción comenzó a cambiar y orilló a Roberto Gómez Fernández a reemplazarla por Irán Castillo.

Tras este suceso, La histrionisa estuvo alejada por 15 años de la actuación en los que se dedicó a otras cosas, entre ellas, a formar una familia y tiene tres hijos. “Creo que maduré y eso fue lo más importante. Yo era muy joven cuando me aislé del medio”, dijo a TVyNovelas en 2019.

Pero nada es eterno y el inesperado reencuentro con Juan Soler se dio hace unos días en el programa “Sale el sol”, de Imagen Televisión, donde el actor es uno de los conductores y al que invitó a Adriana Nieto, dejando pasmados a los televidentes pues la mayoría se había quedado con la idea de que las cosas entre ellos no estaban bien.

Sin embargo, esta fue la oportunidad de oro para que ambos aclararan lo que realmente ocurrió hace 21 años y terminar con los rumores, además de mencionar que ellos ya habían “hecho las paces” hace algún tiempo en una charla que tuvieron.

“Tuvimos un problema nosotros cuando trabajamos, sé que no era voluntad tuya porque no eres así, eres un gran ser humano, eres una mujer generosa valiente y talentosa. Sí me dio mucha pena que no hayamos terminado el proyecto como merecíamos, porque nos merecíamos que hoy la gente nos viera juntos y tuviera en su mente a esa pareja ideal, porque lo éramos”, comentó Juan Soler.

Por su parte, Adriana Nieto reveló que fue el actor el que la llamó años después y ahí aclararon todo: “Nos empezamos llevando muy bien, después yo creo que se juntaron muchas cosas, fueron muchos meses de grabación, mucho estrés, mucha inmadurez de mi parte, también lo he dicho, y la verdad es que sí terminaron las cosas bastante mal, fue una pena, y creo que nunca pudimos platicar Juan y yo hasta varios años después”, dijo. ¡Mira cómo se ven ahora!

