Así fue el intenso final de Mi Fortuna es Amarte; Olga recibe tremendo castigo

La noche de domingo todo México estuvo al filo del asiento viendo el final de "Mi Fortuna es Amarte" en un capítulo de dos horas y media, en el que las emociones estuvieron a flor de piel. Pues luego del secuestro del bebé de Andrea y Omar (Fernanda Urdapilleta y Rodrigo Brand), Elías Haddad (Omar Fierro) es interceptado por fraude en la casa de Adrián Cantú (Sergio Sendel), pero cuando ve llegar a la policía, éste les pide que encuentren a su nieto, fingiendo que no sabe dónde está, cuando él mismo lo tiene bajo su poder. Olga por su parte, recibe tremendo castigo que ¡la dejará muda para siempre!

En un intento por capturarlo, Elías logra escapar junto con Vicente, a quien le pide que maneje el carro. Pero medio camino, Vicente Ramírez (David Zepeda) se detiene, se bajan del carro y él logra amagar a Elías, le dice que ahora él manejará para llevarlo a rescatar a los niños, del hijo de Andrea y su propio hijo Benjamín (André Sebastián González). Posteriormente Vicente encuentra a Constanza Robles (Chantal Andere) con el bebé de Andrea y le comunica a Natalia lo ocurrido.

La policía logra capturar a Elías que está a punto de a abordar el helicóptero que había ordenado antes por teléfono, en el helipuerto de su empresa, pero Mario Rivas y su hijo Omar, intervienen en el operativo en el que y han sido abatidos varios de sus elementos de seguridad.

En tanto, Mario le reclama por el delincuente que es y le exige que se entregue a la policía pero éste le apunta con un arma y su hijo Omar se interpone a que le de un balazo. Omar recibe el balazo y cae al piso. Elías no puede creer que haya "matado" a su hijo y no se lo perdona. Acto seguido, se pega un tiro en la sien y acaba con su vida. Lo que no se imaginó es que Omar traía chaleco antibalas y logró sobrevivir.

Por otro lado, Verónica Alanís (Denia Agalianou) logra chantajear a Natalia Robles (Susana González) y le vende información sobre el paradero de los niños por más de 10 millones de pesos; pero le dice que sólo tiene una hora para hacerle la transferencia pra poder darle dicha información. Mientras tanto, luego de haber encontrado al bebé de Andrea y Omar, Vicente le lleva a su bebé a Andrea y Adrián le advierte que no se va a quedar con sus hijas después de que le ha robado a su esposa.

Luego de haber hecho la transferencia a Verónica, Natalia encuentra al pequeño Benja en manos de la malvada de Olga, quien no ha dejado de tortutarlo con amenazas como que con un cuchillo le va a sacar el corazón a Natalia y luego lo va a hacer pedacitos y se los va a echar a la ratas.

Pero Natalia no llega sola y se aparecen la abuelita Magos (María Rojo), Gustavo (Luis Felipe Tovar), Chole (Luz Elena González), Juan Gabriel (Ramsés Alemán), y todos los vecinos del barrio. Y luego de haber visto morir a su padre y saber que su bebé está sano y salvo, Omar le confiesa a su mamá Samia (Lisset) que su padre se ha quitado la vida.

Verónica se presenta a la policía para ratificar la información que previamente tenían de él, pero con un documento que avala total protección y su abogado al lado. Mientras tanto, Olga Pascual (Michelle González) le revela a Natalia que Verónica fue la primera en ayudarle en hacerle daño. Pero en su locura, deja que Natalia se acerque al niño que tiene puesto un chaleco de explosivos, el cual amenaza con detonar y morirán todos.

Vicente llega y trata de calmar a Olga, pues le hace entender que nadie tiene porqué morir. Ella le dice que sabe que no va a salir viva de ahí pero él, Natalia y el pequeño Benja tampoco saldrán bien librados si él no le hace caso a lo que le pida. También le confiesa todo el mal que le hizo a Natalia junto a Verónica con ayuda de Sinba (Said P), así como que todo lo que le ha dicho para retenerlo a su lado, es una total mentira.

Por su parte, Doña Teresa García (Ana Bertha Espín) decide reconstruir su historia de amor con Claudio Sevilla León (Ricardo Silva) y como nunca, disfrutan de un día entero de convivencia juntos, sin enterarse todo lo que pasaba con sus familiares.

Pero Claudio empieza a toser fuerte y a arrojar sangre. Teresa lo lleva al hospital donde trabaja Fernanda Diez (Michelle Vieth), pero tras una revisión, le revela que Claudio no saldrá de la terrible enfermedad que tiene por tantos años de tomar alcohol y muere en el quirófano, víctima de una cirrosis aguda. Luego de esto, Andrea le revela a su abuela Teresa que su hija Constanza está viva y ella era quien tenía a su hijo.

Olga le revela todas las maldades de Adrián y que el hijo que ella estaba esperando era de Adrián. Por otro lado, le dice que fue él quien le dio la droga que ella le puso en su bebida la noche que pasaron juntos y que a pesar de estar bajo los efectos de dicha droga, él la besó como si fuera Natalia, pues demás ella se puso un camisón de ella y su perfume.

Vicente le pide que le entregue el detonador si en verdad dice tenerle ese gran amor pero a cambio, Olga le pide un último beso de amor para entregarle el dispositivo y con todo y a pesar de que los dos amores más grandes de su vida como son Natalia y Benjamín, están en frente de él y Olga, Vicente le da el beso pero ella le sale con el pretexto de que no le ha convencido ese beso.

Entre tanto, la policía llega a la casa de Adrián, quien saca su dinero de la caja fuerte de su despacho pero descubre que ya no están los documentos que aprueban que Natalia tiene una enorme fortuna económica. En eso habla por teléfono con Verónica y ésta le advierte que tiene que salir rápido de su casa pues la policía está punto de detenerlo.

Vicente le dice a Olga que va a intentar de nuevo besarla hasta estremecerla de amor, como ella se lo ha pedido. Esta vez parece que Olga se ha quedado conforme y entonces Olga le dice que está lista para salir y que la lleve con la policía, pero para que la ayude y le diga a la policía que "todo está bien" y que no h pasado nada. El equipo anti explosivos llega a ayudar al pequeño Benjamín, y desactiva la bomba que traía puesta en un chaleco. Por supuesto, el niño corre a los brazos de su papá y de Natalia quien es su mamá postiza.

Por otro lado, Chole arregla a Andrea para que pueda bautizar a su bebé al que ponen por nombre Vicente en honor al hombre que salvó a su bebé de las garras de Constanza y que ha sido como un padre para ella y su hermana Regina (Daniela Martínez).

Mario apuesta por el amor verdadero y no por los lujos y un amor de apariencias con Fernanda y decide quedarse al lado de Valentina Cruz (Dayren Chávez), la mecánica del taller de Gustavo Martínez; pues hasta le compra una casa en el barrio que ella quiere vivir; lo que la hace muy feliz, pues está cerca del taller en el que trabaja.

Teresa visita a su hija en el manicomio, quien tiene a un bebé de juguete en sus brazos y lo llama Gustavo. Por su parte, Chole (Luz Elena González) y Gustavo Martínez (Luis Felipe Tovar) van a la clínica a checar su embarazo y se enteran de que su bebé es una niña especial.

Una vez que ya no tienen a Olga interfiriendo en su amor, Vicente le organiza una comida a Natalia al aire libre, le pide matrimonio y ella acepta sin pensarlo, le asegura que quiere ser su mujer por el resto de su vida. La gente del barrio llega a aplaudirles, y entre ellos, llega Adrián, quien le exige a Natalia que le regrese su dinero, el que le robó.

Pero ella le dice que no tiene nada de dinero, pues todo se lo dio a Verónica. Adrián corre y Chente tras de él; se agarran a golpes y terminan en un mercado sobre ruedas. Adrián logra huir y Vicente lo alcanza cuando éste le ha robado el carro a un hombre que iba pasando cuando ésta cruzaba la calle y le preguntó si estaba bien. Vicente trata de detenerlo pero sólo queda más golpeado.

Olga en tanto, recibe su gran merecido en la cárcel, por todas las presas, pues la custodia va por ella y ésta piensa que Vicente está de visita; lo que no se imagina es lo que le espera. Y es que la autoridad de la cárcel le dice que se acaba de enterar que ella ha violado el código de los habitantes del barrio y que sólo por haberse metido con un niño, ahora le van a cortar la lengua.

Adrián logra llegar a la casa de Verónica y toma como rehén a su nana Juana (María Prado) pero ella le dice que no le importa si la mata y termina ahorcándola. Entre la discusión, éste le exige que le devuelva toda su fortuna pero cae en la trampa y toma vino envenenado y muere. Verónica hace lo mismo y toma del mismo vino hasta que muere al lado de su amado hombre. La policía llega y Natalia y Vicente también, pero se dan cuenta que ambos están muertos.

El pequeño Benja entre tanto, se rencuenta con su mamá Lucía (Adriana Fonseca) quien le revela que ella quiere ser un colibrí y desde ese momento, el niño comprende que siempre que vea a un colibrí, ahí va a estar ella. Además, Benja le presenta a Natalia como su mamá.

Ha pasado un año y Natalia y Vicente logran llegar al altar a jurarse amor enfrente de todos sus seres amados. En la iglesia, doña Teresa, mamá de Natalia se deja ver con Julián Reus (Marco Muñoz) el empresario que desde un principio le dio una oportunidad laboral a Natalia y creyó en ella.

Después de jurarse amor eterno, Vicente y Natalia así como todos los invitados gozan de la música de La Sonora Santanera, que toca el tema "Mi Fortuna es Amarte" en voz de Yuri.

