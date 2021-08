Así fue el final de La Fuerza de Destino, la sorpresa: Andrea Legarreta

La telenovela "La Fuerza del Destino", llegó a su fin la tarde de este martes en la retransmisión por el Canal de las Estrellas desde su estreno en 2011, y mientras seguramente mantuvo a los televidentes al filo del asiento, también hubo algunas gratas sorpresas dentro de la historia, como la participación especial de Andrea Legarreta.

Luego de tanto sufrimiento y de verse al borde de la muerte, Iván y Lucía pudieron ser felices para siempre como normalmente sucede en un cuento de hadas. Sin embargo, pese a todas las adversidades a las que se enfrentaron para poder ser felices, una de las más grandes fue el amor enfermizo que Camilo Galván (Gabriel Soto), tenía por Lucía Lomelí Curiel, la protagonista -interpretada por Sandra Echeverría-.

No obstante, el dolor que causó a todos, el hecho de que el propio Camilo se hubiera enamorado de Lucía mientras Iván Villagómez, ahora Iván McGuire (David Zepeda) tuvo que irse a Estados Unidos con su hijo Álex (Diego Velázquez) y su esposa Maripaz Lomelí (Laisha Wilkins) -a quien no quería pero estaba con ella sólo porque tenía la patria potestad del menor-, alejó significativamente a quienes desde niños habían sido más que hermanos, aunque no de sangre.

Separación que fue más marcada al regreso de Iván a Álamos, Sonora -ciudad donde fue grabado el melodrama producido por Rosy Ocampo para Televisa-. Pues éste llegó decidido a recuperar el amor de la mujer que siempre había querido verdaderamente, aunque ella ya estuviera casada con su mejor amigo y tuviera una hija que se creía que era del propio Iván -pues en realidad fue resultado del abuso sexual de Saúl Mondragón (Ferdinando Valencia) cuando Iván se había ido a Estados Unidos y antes de casarse con Camilo.

Iván siempre buscó a Camilo para hacer las pases con él, pues siempre lo consideró un verdadero hermano. Pero éste se empeñaba en acentuar su rivalidad al dase cuenta que su esposa no lo quería a él, sino a Iván, y más al pensar que su hija era de él.

En el transcurso de la historia, pasaron situaciones que los unieron de nuevo como familia -la que siempre habían sido- y Camilo fue doblegando las manos, hasta darse por vencido de pelear por el amor de Lucía, de quien finalmente se divorció.

La gota que derramó el vaso y por la que casi pierden la vida los dos personajes, fue el secuestro de Álex, el hijo de Iván y Maripaz (quien falleció al donarle un riñón a su madre Lucrecia -Rosa María Bianchi-), pues tras pedirles un rescate de 6 millones de dólares, Iván acudió al lugar donde lo citaron, internado en la sierra al Sur de Sonora.

Y en el lugar donde se suponía que los secuestradores iban a entregarle al niño a Iván cuando su padre Anthony McGuire (Pedro Armendáriz) y su otro amigo Antolín Galván (Marcelo Córdoba), ya lo lo habían rescatado sin decirle nada, sucedió una desgracia.

Iván y Camilo fueron heridos de bala y Miguel Hernández 'El Gordo' (José Montini), fue asesinado de un balazo en el corazón por Camilo, al defender a su amigo. Pero cuando pensó que podía recuperar a Iván y llevárselo de ahí, otro de los secuestradores, Fausto Vega 'El Compadre' (Moisés Manzano) le disparó dos tiros a Camilo llevándolo al borde de la muerte.

Ambos son rescatados por una sanadora indígena Seri de la zona (Mónica Miguel), que les sacó las balas y los mantuvo por unos días en reposo. Posteriormente fueron rescatados por sus familiares y tras pensar que Camilo perdería la vida en el hospital después de haber perdido mucha sangre, finalmente se pudo llevar a cabo la tan esperada boda entre Iván y Lucía.

Y luego del elace matrimonial y de la fiesta que fue amenizada por la Banda Los Recoditos, Camilo conoce a Verónica Reséndiz (Andrea Legarreta), quien podría ser el verdadero amor de su vida. Es una Ingeniera Agrónoma que acaba de entrar a trabajar a la compañía McGuire de Anthony e Iván McGuire, por lo que es invitada a la boda.

En pleno final, Camilo va a donde está ella y la ve de espaldas, le pone la mano en el hombro y ella voltea muy coqueta, se presentan pero Verónica le dice que sabe todo de él. Éste le pregunta si lo mandó investigar y ella argumenta que un hombre tan guapo como él, no pude pasar desapercibido.

