Así fue el final de Angelique Boyer en Imperio de Mentiras

La telenovela "Imperio de Mentiras" llegó a su fin la noche del domingo 17 de enero y con éste, miles de angustias y emociones de los personajes como los de Angelique Boyer y Andrés Palacios, que como pareja protagónica, tuvieron muchas dificultades para ser felices.

La historia de Televisa estuvo llena de intriga, suspenso y por supuesto, el temor de no ver triunfar al personaje favorito de los televidentes. Susana González quien interpretó a Renata Cantú -hermana del personaje de Angelique Boyer-, hizo una magistral actuación; pues entre que no podía controlar sus emociones y anteriormente, su madre Victoria Cantú, siempre la mantenía cedada para que no hablara sobre el oscuro pasado que la envolvía y entre sus momentos de lucidez en los que decía la verdad, logró atrapar a los televidentes, quienes finalmente se convencieron de su esencia.

Por su parte, Darío Ramírez (Iván Arana) arriesgó su vida al enfrentarse a su padre Eugenio Serrano (Alejandro Camacho), quien trató de vengar el enorme daño que les hizo a él, a su madre Piedad (Verónica Langer) y a la mujer que siempre amó y secuestró por órdenes de su padre, María José Cantú (Alejandra Robles Gil). En su intento por hacer pagar a su padre, éste lo mata, causándoles aún más dolor a ambas.

Victoria Cantú (Leticia Calderón), confesó haber sido ella quien disparó a Augusto Cantú (Enrique Singer) y a Julia Álvarez (Jessica Decote) la noche del homicidio, en la que Elisa Cantú es recibida por su familia, quien llega de Nueva York para celebrar su cumpleaños cuyo regalo por parte de su padre es una galería de arte.

Su padre discute con Renata a quien le prohíbe que fume y tome y ella le dice que ya quiere que se acabe "todo"; Augusto se ausenta del festejo pretextando que va a reunirse con unos empresarios, cuando en realidad iría a ver a Julia para afinar detalles sobre un viaje a Nueva York para traficar unas piezas de arte.

Y mientras todos disfrutan del cumpleaños de Elisa, su madre Victoria y su hermana Renata siguen cada quien por su lado a su padre; eran las únicas que sabían en un principio, que se reunió con Julia, y sin preguntar nada, Victoria -al pensar que le estaba siendo infiel-, le dispara a Augusto en la frente, dejándolo sin vida. Pero no sería el único; al ver Julia el asesinato, ella huye del vehículo en el que estaban negociando, pero no logra escapar y también es asesinada.

Entre sus momentos de lucidez, Renata recuerda que tiene una pistola, la del crímen, que Victoria puso en sus manos cuando ella se desmayó al ver a su papá con un tiro en la cabeza; cuando vuelve en sí, se da cuenta que tenía la pistola en las manos y siempre creyó que ella era la que había asesinado a Augusto y a Julia; lo que separaba más todavía a Elisa y a Leonardo Velasco (Andrés Palacios).

Pero en el último momento, Renata confiesa que el odio que le tenía a su padre era por dejar que el tío Eugenio abusara de ella siempre que podía, situación que tomó por sorpresa a la familia y hasta la propia Victoria, quien dijo no saber que eso sucedía, enterándose justo en el momento en el que acababa de firmar su matrimonio civil con Eugenio, cuando llega Renata a contarle todo.

Eugenio Serrano también recibe su merecido, pues es la propia Victoria quien le dispara dejándolo inmóvil y pasará el resto de sus días tras las rejas, donde convivirá con José Luis Velasco, quien fue su cómplice siempre y guardó para siempre el secreto de que él no fue el que mató a Augusto y a Julia.

Pero el thriller policiaco, fue revelando las verdades que mantuvieron "atrapados" a los personajes en el miedo y la tensión de no poder vivir su vida de la mejor manera; pues nunca sabían lo que iba a pasar.

Y entre tanto, finalmente Elisa Cantú y Leonardo Velasco logran ser felices y por fin llegan al altar a jurarse amor eterno.

Si no viste el final, aquí hay un resumen de lo que pasó en el último capítulo