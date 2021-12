Pese que Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, ninguno de los dos ha mostrado interés por unir sus vidas en matrimonio, como lo hicieran en ficción en repetidas ocasiones cuando han sido pareja en las telenovelas, como cuando interpretaron a Teresa Chávez Aguirre y Arturo de la Barrera en la recordada historia "Teresa" (2010) y en la que llegaron al altar.

Con un look de cabello castaño que resalta más sus ojos azules -como el que Angelique Boyer luce en la actualidad-, tras interpretar a la bióloga molecular genetista Renata Sánchez Vidal en "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo para Televisa, así mismo lució la actriz de origen francés de 33 años, sólo que de 22, cuando tuvo la responsabilidad en sus hombros de interpretar a la "hembra mala", como se le conoce a 'Teresa'.

Y fue así, que Teresa Chávez Aguirre -un chica pobre que lo daba todo por sobresalir y brillar echándose encima a uno que otro inconforme debido a las maldades que hacía-, logró conquistar al abogado Arturo de la Barrera, quien fuera su profesor en la facultad de Derecho.

Y luego de tanto misterio, intrigas, mentiras y malos entendidos, Teresa Chávez cautivó con su belleza al personaje interpretado por Sebastián Rulli, en la que fue su primera telenovela juntos, producida por José Alberto 'El Güero' también para la casa Televisa.

Por lo que Arturo de la Barrera no podía dejar que Teresa "se le fuera viva" y se las arregló para pedirle matrimonio, no sin antes, ignorar que también le coqueteaba a Fernando Moreno (Daniel Arenas), novio de Luisa de la Barrera (Fernanda Castillo), aún sabiendo que estaban a punto de casarse.

No por nada la llaman 'la hembra mala', pues además de hermosa e inteligente, Teresa se caracterizaba por su frivolidad de enamorar y luego mandar a volar a los hombres más guapos y ricos; aunque el verdadero amor de su vida tardó para demostrarle que pudo llegar muy alto, pero para ese entonces ya era demasiado tarde.

Pues Teresa estaba a punto de casarse con Arturo de la Barrera luego de haber destrozado la vida de su cuñada Luisa tras insinuársele a Fernando. Pero con todo y lo anterior, cautivado por su belleza y su inteligencia, Arturo de la Barrera aceptó casarse con Teresa y cederle parte de su fortuna.

En tanto, ellos unieron su vida en matrimonio en medio de varios escándalos más generados por la propia Teresa que incluso, terminaron por arruinar la recepción en el salón donde fue la boda... Y así lucían Angelique Boyer y Sebastián Rulli en "Teresa" el día de su enlace matrimonial:

