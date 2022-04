Así es el romance prohibido de Sabine Moussier y Joshua Gutiérrez en Corazón guerrero

Desde su estreno hace unas semanas, “Corazón guerrero” ha cautivado al público por la historia que presenta y por las diferentes relaciones entre los personajes principales, pero algo que ha llamado la atención es el romance prohibido entre Victoriana y Federico, interpretados por Sabine Moussier y Joshua Gutiérrez.

En la ficción producida por Salvador Mejía para Televisa, Victoriana es la tía de Federico, quien además es la mano derecha de Augusto Ruiz-Montalvo (Diego Olivera), quien por supuesto no sabe que su esposa le pone el cuerno con su sobrino, por lo que viven un romance prohibido y muy arriesgado.

Esta es una de las subtramas de “Corazón guerrero” que ha generado cierta tensión en el público pues es irónico que el villano, quien está enamorado de Guadalupe (Natalia Esperón) sea engañado en su propia casa por dos personas de suma importancia en su vida, por lo que desde ahora se empiezan a imaginar cuál será su reacción cuando se entere de la verdad.

Jugando con fuego

En parte por despecho y en parte por la adrenalina de sostener una relación extramarital con un hombre más joven, Victoriana busca refugio en los brazos de Federico Duarte Ruiz-Montalvo, quien es sobrino de su esposo y cómplice de él en muchas de las fechorías que ha realizado hasta el momento.

En la historia, el personaje de Sabine Moussier vive eternamente celoso de Guadalupe pues sabe que Augusto Ruiz-Montalvo y la madre de Mariluz sostuvieron una relación hace muchos años y él no ha podido olvidarla, por lo que decide darle una cucharada de su propio chocolate y ponerle el cuerno en su propia casa.

A Federico no le es indiferente su tía y se enfrascan en una relación que saben que no va a terminar bien, no sólo por la diferencia de edad que hay entre ellos, sino porque están engañando a alguien que además es muy peligroso, por lo que están jugando con fuego.

“Estamos llegando a un punto de la historia donde Augusto aproxima esta relación de Federico con Victoriana, son escenas complejas, un poquito, y divertidas, hay mucha complicidad con los actores, pero Federico empieza a sentirse un poco atrapado entre el cariño que tiene por su tío y el amor profundo que siente por su tía”, explicó Joshua Gutiérrez en un detrás de cámaras de “Corazón guerrero”.

“Son situaciones complejas al ver como lo está tomando el público… algunos quisieran que Federico se quedará con Victoriana y por otro lado sienten una traición profunda del sobrino y de la pareja de Augusto, son tantas cosas que están sucediendo que no sabemos dónde va a terminar”, agregó el actor.

Joshua Gutiérrez señaló que ha sido todo un reto realizar las escenas de romance con Sabine Moussier pues tienen que transmitir a los personajes la adrenalina y las sensaciones de estar viviendo un amor prohibido: “Si los cachan podría haber un conflicto fortísimo pero creo que este amor es un poco peligroso”.

