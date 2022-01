Así despidieron a Carmen Salinas de la telenovela Mi fortuna es amarte

Tras la muerte de Carmen Salinas, la producción de la telenovela “Mi fortuna es amarte” le rindió homenaje póstumo en el capítulo 45 y la despidió de una manera muy emotiva, recopilando imágenes y frases de la actriz para recordarla y hacer la transición de su personaje.

Con un video editado con algunos de los mejores momentos de la actriz en este melodrama de Televisa y otras apariciones, la producción encabezada por Nicandro Díaz le dijo adiós a doña Magos, último personaje interpretado por Carmen Salinas para una telenovela antes de sufrir una hemorragia cerebral en noviembre pasado.

Sonriente y acostada en una cama, esa fue la última escena de Carmen Salinas en la telenovela “Mi fortuna es amarte”, y con un mensaje de viva voz de la primera actriz, donde agradeció a su público, fue como la despidieron del melodrama, en un momento muy emotivo.

Lee también: Juan Osorio producirá bioserie de Vicente Fernández para Televisa

El capítulo 45 de “Mi fortuna es amarte”, melodrama protagonizado por Susana González y David Zepeda, transcurrió de manera normal hasta el cierre, y se vio la última escena de Carmen Salinas como Magos, cuando “Chente” le cuenta que ha decidido emprender una relación con Natalia, mientras ella lo escucha sonriente.

Posteriormente, se intercaló un breve video de imágenes de la actriz y se escuchó su voz despidiéndose de su público mientras se veían fotos y videos de ella, y esa fue la manera de despedirla de la telenovela.

Lee también: Danilo Carrera, de galán en Quererlo todo a odioso villano en Contigo sí

"Y ya cuando esté muerta, en sus oraciones acuérdense de esta vieja y digan que le vaya bien a la Salinas. Los abraza con mucho respeto y con mucho amor su amiga, Carmen Salinas. Gracias", fueron las palabras que se escucharon en el pequeño homenaje que se le realizó.

El productor Nicandro Díaz compartió en Twitter el fragmento de la telenovela donde se le da el adiós a Carmen Salinas, quien después de esta escena no volvió a aparecer en el melodrama, hasta los créditos: “Tu última escena... Gracias por todo querida Carmelita, te quedas por siempre en nuestros corazones @carmensalinas_56 @MiFortunaAmarte", escribió el creativo.

Las reacciones de los fans de Carmen Salinas no se hicieron esperar: “¡Qué escena tan hermosa que quedará grabada en nuestros corazones! Hasta siempre, Carmelita, descansa en paz”, “Se me ha hecho muy triste ver la novela después de su fallecimiento. Verla a ella en escena sabiendo que ya no está con nosotros fue triste para mí”, “Un gran homenaje para una mega gran actriz... Que hasta el último momento que su salud lo permitió nos entregó su calidad”.

A partir del próximo lunes, María Rojo tomará el lugar de Carmen Salinas en “Mi fortuna es amarte” interpretando al mismo personaje, en una transición complicada y un gran reto para la actriz, quien ha dicho que espera estar a la altura y lo hará con mucho respeto.

Tu última escena... Gracias por todo querida Carmelita, te quedas por siempre en nuestros corazones ���� @carmensalinas_56 @MiFortunaAmarte pic.twitter.com/3Q48K6aMWW — Nicandro Díaz (@NicandroDiaz) January 8, 2022

Síguenos en