Así de vieja luce Aracely Arámbula tras pasar 20 años en tras las rejas en La Madrastra

Tras pasar veinte años tras las rejas, a la sombra del mundo y alejada de su país, Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) luce vieja y descuidada en "La Madrastra", telenovela que protagoniza junto a Andrés Palacios y que se encuentra en su semana de estreno.

En los primeros tres capítulos ha ocurrido de todo y la historia de amor que hace veinte años era la que los impulsaba a seguir adelante con una familia de tres hijos pequeños construida a base de puro amor, se vio interrumpida por la maldad y la ambición de alguien de la familia Lombardo o de "los amigos" que siempre han sido parte de su vida.

Hasta el momento, se ha visto cuando Marcia fue encarcelada injustamente en Palma de Mallorca, España a merced de las opiniones y juicios que su familia política y uno que otro "comprado" o "vendido" pudieron dar de ella para que la fiscalía determinara que merecía la cárcel.

Marcia, vieja y descuidada

Pasaron veinte largos años y gracias a su buen comportamiento y al apoyo incondicional de su abogado Iñaki Arnella (Alberto Pavón), Marcia logró salir de la sombra. Pero su primer deseo fue regresar al lugar del crimen para reconstruir los hechos, pues tiene conocimientos en este tipo de actividad, ya que por años colaboró con su abogado y juntos ganaron varios casos. Marcia todavía no tiene claro quién asesinó a Nicolás Escalante (Gabriel Soto), pero ella e Iñaki han ido a investigar con quienes estuvieron presentes o cerca en el crimen y lo único que saben es que el asesino es uno de ellos.

Y debido a que estuvo por muchos años encerrada, Marcia Cisneros luce vieja y descuidada, con el cabello oscuro pero lleno de canas, una piel reseca y unos labios partidos; pues lo único que le ha importado ahora que es libre, es esclarecer los hechos para hacer pagar al o la culpable.

Tus hijos te creen muerta

Tras descubrir más pruebas sobre el crimen que marcó la mitad de su vida y luego de despedirse de su abogado, quien se quedó amándola en España, Marcia llega a México y al primero que va a ver es al Padre José Jaramillo (Juan Carlos Barreto) -su mentor-, quien la echó tanto de menos, y tras confesarle que quiere ver a sus hijos, él le hace tremenda revelación, pues la familia les ha dicho que ella está muerta y adoran a otra mujer que no es ella.

Quiere fiesta de compromiso

Por su parte, Esteban Lombardo (Andrés Palacios), busca rehacer su vida, pues lleva toda una vida dedicado a los negocios y no se ha dado tiempo para el amor, por lo que, tras llegar a su vida Paula Ferrer (Denia Agalianu), él piensa que ella es la mujer que quiere para su vida; pero lo que no se imagina es que ella ha sido aconsejada por Emilia Zetina (Cecilia Gabriela), quien quiere pertenecer a la familia Lombardo a como dé lugar, y es que, Paula es su sobrina, por lo que una vez emparentando con él, ella y su esposo Donato (Marco Treviño) también pasarán a ser unos Lombardo.

No dejarán que se case con Paula

Pero la cosas no son nada fáciles para Esteban, que por un lado su hermana Lucrecia (Marisol del Olmo) le cobra tremendos celos y no permite que se le acerque una sola mujer, y por otro, sus tres hijos, quienes le reprochan que esté ensuciando la memora de su madre por querer enamorarse de nuevo. Así que aconsejados también por su tía Lucrecia, Lucía (Ana Tena), Hugo (David Caro Levy) y Rafael (Emilio González), no dejarán que su padre se enamore.

Pero por si fuera poco, Florencia Linares de Tejada (Martha Julia), esposa de Bruno Tejada (uno de los "mejores amigos" de Esteban), le reprocha que por qué se ha enamorado de nuevo, si él ya había dicho que no al amor para siempre, y encima le restriega que ella lo sigue amando...

Regresa para recuperarlo todo

Pero tras su llegada a México, Marcia empieza a conocer a vida de sus tres hijos y Esteban, a quien sigue amando después de tantos años, gracias a la ayuda del Padre José; pero se decepcionará cuando lo vea besarse y convivir con Paula, la mujer en turno en la vida de Esteban y con la que pretende casarse pésele a quien le pese. Pero también empieza a seguir muy de cerca la vida de sus tres hijos y con una nueva apariencia, nadie la reconocerá.

