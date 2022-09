Así de sexy lucía Marjorie de Sousa como una costeñita en Los Declaro Marido y Mujer hace 16 años

Su andar por el ambiente artístico, sin duda, ha dejado huella como una de las actrices más reconocidas desde que debutó en las telenovelas el 2000; se trata de la venezolana Marjorie de Sousa y así de sexy lucía cuando participó en "Los Declaro Marido y Mujer" en 2006.

Marjorie de Sousa sacó del baúl de los recuerdos su personaje de Saioa Mujica Segarra que interpretó hace 16 años en una producción realizada para RCVT como una de las cuatro protagonistas de la historia que se centraba en las peripecias del matrimonio.

Y fue gracias al pasado Día del Actor que se celebra el 26 de agosto, que la rubia venezolana compartió una escena de su participación en la telenovela "Los Declaro Marido y Mujer" en su cuenta de Instagram, en la que provechó para escribir lo que significa para ella actuar.

"Qué es para mi actuar??? Poder vivir muchas vidas en una sola, poder representar a millones de mujeres en cada personaje, amar cada día más lo que hago, soñar por medio de tantos nombres, drenar, incluso poder encontrar respuestas en momentos complicados a nivel personal y poder ver ahí una señal, para mí, actuar es sanar, soñar, amar, creer, crear, para mi es tantoooooooo", se lee al pie de su publicación.

Y tras cumplir 22 años como actriz, la rubia venezolana también se mostró agradecida por todo lo que ha logrado como una de las actrices más codiciadas de la pantalla chica en su natal Venezuela, México y Estados Unidos.

"Gracias, Gracias, Gracias #felizdiadelactor #actriz #mds #marjoriedesousa #lavidaesmejorcontandohistorias #selesquierebonito #arenitaplayita #losdeclaromaridoymujer #amorinfiel #BenayoySaioa @rctv cómo te amo mi Saioa".

Esta es la historia de cuatro mujeres que viven en la paradisíaca Isla de Margarita: Saioa Mujica, Elizabeth Zamora, Rebeca Ponti y Eloína Díaz. Las cuatro se verán obligadas a afrontar con sus parejas los temas de la fidelidad y el amor navegando en las difíciles aguas del interés personal y los sentimientos verdaderos.

Una decepción marca el inicio de la historia: Saioa descubre que su novio, Efraín Tovar, está casado con Eloína. Al verse descubierto, Efraín le promete a Saioa que se divorciará de su esposa, pero incumple su promesa por amor a Tibisay, la hija de ambos. Por su parte, Eloína le impedirá a su marido ser feliz.

Y tras su publicación, Marjorie de Sousa ha hecho reaccionar a actores como Sergio Basáñez de quien fue esposa en "La Desamada" (2021) de Televisa y así la recordó: "Mi esposa hermosa". Mientras que su manager Alejandra Rodríguez dijo: "hacer de tu pasión un arte" y Alberto Gómez de MediaConceptsPR le lanzó un piropo: "Hermosa como siempre mi @marjodsousa".

Sus sousáticos (fanpage número uno en Instagram) no pasó por alto su admiración por la actriz: "Cómo olvidar a la bella Saioa", "Te amo y te admiro tanto @marjodsousa #FelizDíaDelActor". Al momento, Marjorie de Sousa ha logrado reunir 38,821 corazones rojos y 512 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!