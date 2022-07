Así de espectacular luce Aracely Arámbula en las grabaciones de los promocionales de La Madrastra

Oficialmente, la actriz Aracely Arámbula está de regreso en Televisa; pues tras más de una década fuera y luego de confirmarse como Marcia en "La Madrastra", la Chule ha dado cuenta de su empoderamiento femenino y así de espectacular lució hoy en las grabaciones de los promocionales del melodrama y otros clips más.

Por principio de cuentas, ya se puede ver un promocional que reza: "Una estrella internacional está de regreso, Aracely Arámbula llega las estrellas, con un historia que no podrás dejar de ver". Y es la misma actriz quien dice: "Y tú, ¿Te lo piensas perder?".

Y con éste, tanto Televisa como Carmen Armendáriz (quien tuvo la enorme responsabilidad de recibir con "La Madrastra" a la actriz), le estarían dando la bienvenida oficialmente a Aracely Arámbula como bombo y platillo y las fanfarreas por lo más alto.

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

En un segundo vídeo que ya presentó el programa "Hoy" la mañana de este lunes, se puede ver a la actriz de 47 años, luciendo espectacular con un traje sastre blanco de pantalón, escotado corsé y blazer así como un vaporoso vestido de pronunciado escote en color azul marino.

Y qué decir del peinado, pues para el outfit blanco, Aracely y su equipo de producción optaron por un chongo alto y un maquillaje que la hizo ver más diva que nunca. Con el glamoroso vestido azul marino, lució el cabello suelto.

Lee también: Victoria Ruffo reacciona al protagónico de Aracely Arámbula en La Madrastra: Le deseo toda la suerte

Así mismo, regaló unos minutos a la prensa y así expresó su emoción tras regresar a Televisa después de una década: "Y la verdad es que me da mucho gusto regresar a donde yo comencé mis sueños, donde se siguen cumpliendo, y donde pues tengo tantas emociones cada día que vengo aquí".

"De pronto me acordé ahora que estaba en este foro 6 y en mi camerino, que yo estuve aquí cuando el programa de Verónica Castro, grabando, después viene a 'Otro Rollo' y vine a cantar y a presentar 'Sexy', así es que (...) muchas emociones encontradas y muy bonito".

Aracely Arámbula también contó a Jonathan Barajas del matutino de Televisa: "Ahora estoy muy contenta de regresar al melodrama, a dar esperanza y a sufrirlo junto con toda mi gente, mi público, pero sufrirlo de una manera bonita ¿no?, de una manera positiva y llena de esperanza... Y volver a los foros aquí a Televisa, me da mucha nostalgia bonita ¿sabes?, emociones, de mi comienzo", finalizó.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!